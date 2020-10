Trainer Ron Jans was dinsdagavond negatief verrast door de manier waarop FC Twente aan de wedstrijd tegen De Graafschap in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker begon. De ploeg uit Enschede speelde met name in de eerste helft ver beneden niveau en werd verrassend uitgeschakeld door de club uit de Keuken Kampioen Divisie (1-3).

"We hebben de wedstrijd in de eerste helft verloren", beaamde Jans in gesprek met FOX Sports. "De Graafschap was hongeriger en gretiger en pas na rust speelden we wel zoals we zouden moeten spelen. Ik ben niet alleen teleurgesteld in de spelers, maar in ons allemaal."

FC Twente, dat niet in de sterkste opstelling begon in de Grolsch Veste, stond bij rust al met 0-2 achter tegen De Graafschap. In de tweede helft kwam de ploeg van Jans beter voor de dag en maakte Casper Staring de aansluitingstreffer, maar Julian Lelieveld besliste het duel diep in blessuretijd namens De Graafschap.

"Normaal hebben we zo veel intensiteit en energie, maar nu niet. Ik heb er alles aan gedaan om de spelers in de juiste mindset te krijgen, maar dat is ons pas in de tweede helft gelukt. Soms werkt een stok beter dan een aai. Hebben we weer wat geleerd."

De Graafschap was verrassend te sterk voor FC Twente in de eerste ronde van de KNVB-beker. (Foto: ANP)

'Het ging allemaal zo mooi hè?'

De uitschakeling in de KNVB-beker is een nieuwe domper voor FC Twente na een uitstekende start van het seizoen. De huidige nummer zes van de Eredivisie leed afgelopen zaterdag tegen FC Utrecht (2-1) de eerste competitienederlaag.

"Het ging allemaal zo mooi hè?", zei Jans. "De spelers kregen complimenten en kwamen in actie voor vertegenwoordigende elftallen. De Graafschap heeft het goed gedaan hoor, maar dit kan eigenlijk helemaal niet."

FC Twente krijgt zaterdag de kans op revanche, als de ploeg van Jans een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle speelt. "We moeten nu hard blijven werken, bij elkaar blijven en dit tegen PEC weer rechtzetten. Niet alles is nu weg, maar de beker wel. En dat is echt, echt balen."