Sarina Wiegman houdt gemengde gevoelens over aan de 0-6-overwinning van de Oranjevrouwen in EK-kwalificatieduel op bezoek bij Kosovo. De bondscoach is tevreden met de ruime zege, maar vond dat het spel van haar ploeg in de tweede helft een stuk beter had gekund.

"We hebben behoorlijk wat goals gemaakt, maar dat gaf de verhouding niet goed weer", concludeerde Wiegman dinsdag bij de NOS. "Het tempo ging veel te veel uit de wedstrijd en de tweede helft waren we heel slordig. Elk moment als de bal even uit het spel was, ging de vaart eruit. Dus we zijn eigenlijk niet meer in ons ritme gekomen."

Nederland stond bij rust met 0-4 voor in Pristina dankzij twee doelpunten van Katja Snoeijs en treffers van Daniëlle van de Donk en Lieke Martens. In de tweede helft duurde het tot de blessuretijd tot de score door Miedema en Snoeijs verder werd opgevoerd.

"Met 6-0 lijkt het alsof we heel tevreden zijn en het was ook goed", aldus Wiegman. "Maar het zijn geen wedstrijden, want het niveauverschil is zo ontzettend groot dat we eigenlijk van tevoren al weten dat we zoveel mogelijk doelpunten willen maken."

180 Samenvatting Oranjevrouwen-Kosovo (6-0)

Wiegman lovend over Snoeijs

Wel stak de 51-jarige Haagse de loftrompet op over het optreden van Snoeijs. De spits van Girondins de Bordeaux maakte afgelopen vrijdag tegen Estland (7-0-zege) haar basisdebuut voor de Oranjevrouwen en maakte in Kosovo dus een hattrick.

"Bij die laatste goal zat ze er heel kort en scherp op. Dat deed ze hartstikke goed", complimenteerde Wiegman Snoeijs. "We hebben deze week met twee centrumspitsen gespeeld en dat zag er wel goed uit."

Snoeijs had zelf niet verwacht dat ze tegen Kosovo goed zou zijn voor een hattrick. "We wisten dat we tegenstanders spelen waar er meer gescoord kan worden, dus als spits was ik extra scherp. Ik had er vooraf voor getekend dat het er dan drie zijn", jubelde de 24-jarige aanvalster.

Voor de Oranjevrouwen was de wedstrijd tegen Kosovo niet meer van belang. De vicewereldkampioen verzekerde zich vrijdag tegen Estland al van deelname aan het EK, dat in de zomer van 2022 in Engeland plaatsvindt.