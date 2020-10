De Oranjevrouwen hebben dinsdag ook hun negende EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. De ploeg van Sarina Wiegman, al zeker van een ticket voor het Europees kampioenschap, won met 0-6 van Kosovo.

Katja Snoeijs was in haar vierde interland met een hattrick de uitblinker bij Oranje. Daniëlle van de Donk, Lieke Martens en Vivianne Miedema maakten de andere treffers in het Fadil Vokrri-stadion in Pristina.

Oranje plaatste zich afgelopen vrijdag al voor het EK van de zomer van 2022 door in Groningen met 7-0 te winnen van Estland. De regerend Europees kampioen won al zijn negen duels in groep A en heeft een veelzeggend doelsaldo van 42-3.

Het team van Wiegman komt dit jaar in principe nog twee keer in actie. De KNVB zoekt nog een tegenstander voor een oefenwedstrijd op 27 november en op 1 december komt Kosovo op bezoek in Zwolle voor het laatste groepsduel in de EK-kwalificatie.

Lieke Martens maakte de 0-3. (Foto: ANP)

Miedema niet fit genoeg voor basisplek

De Oranjevrouwen begonnen zonder Miedema, die niet fit genoeg was om een hele wedstrijd te spelen. Ook zonder de topscorer aller tijden had Nederland weinig moeite met scoren. Al in de elfde minuut stond het 0-1 via Van de Donk. De middenvelder schoot raak laag in de hoek, na een breedtepassje van Martens.

Kosovo verdedigde zoals verwacht iets beter dan Estland, maar ook de nummer 125 van de FIFA-ranking was geen partij voor de vicewereldkampioen.

Na een half uur maakte Snoeijs op aangeven van Van de Donk haar tweede interlandgoal en vlak daarna stond het al 0-3 via Martens, die simpel kon scoren nadat keeper Florentina Kolgeci een vrije trap van Sherida Spitse losliet. Snoeijs bepaalde uit een voorzet van Lynn Wilms, die een kans kreeg als rechtsback, de ruststand op 0-4.

In de tweede helft nam Nederland wat gas terug en kwam Kosovo zelfs een paar keer op de helft van Oranje, zonder echt gevaarlijk te worden. Na een uur vielen Miedema en Shanice van de Sanden in en in de blessuretijd tilden Miedema en Snoeijs de score toch nog naar 0-6.

Katja Snoeijs (midden) scoorde vrijdag ook al tegen Estland. (Foto: Pro Shots)