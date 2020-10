Drie dagen na de historische 0-13-nederlaag tegen Ajax heeft VVV-Venlo hersteld getoond in de eerste ronde van het bekertoernooi. De ploeg van de geplaagde trainer Hans de Koning won dinsdag met 4-2 van FC Den Bosch. De Graafschap stuntte met een zege op FC Twente.

VVV leek de klap van grootste nederlaag in de Eredivisie aller tijden nog niet verwerkt te hebben en kwam vlak voor rust op achterstand tegen de Keuken Kampioen Divisie-club uit Brabant. VVV-doelman Delano van Crooy ging opzichtig in de fout door een voorzet vanaf de flank uit zijn handen te laten vallen, waardoor Romano Postema van dichtbij kon binnentikken.

Aan de hand van clubtopscorer Giorgos Giakoumakis boog VVV de achterstand om in een overwinning. De Griek maakte op aangeven van Zinedine Machach de 1-1, waarna hij vanaf de strafschopstip ook voor de 3-1 zorgde. Tussendoor scoorde Jafar Arias de 2-1.

FC Den Bosch forceerde nog voor een spannende slotfase met de 3-2 via opnieuw Postema, maar uiteindelijk VVV hield stand. In de blessuretijd besliste Tobias Pachonik de wedstrijd in het voordeel van de Venlonaren met de 4-2.

Opluchting bij VVV-doelman Delano van Crooy, die opnieuw opzichtig in de fout ging. (Foto: Pro Shots)

De Graafschap stunt met zege bij FC Twente

Keuken Kampioen Divisie-club De Graafschap zorgde eerder op dinsdag voor een stunt door met 1-3 te winnen van Eredivisionist FC Twente. De verrassing in Enschede tekende zich in de beginfase al af. Na achttien minuten brak Mohamed Hamdaoui de ban tegen zijn oude club, waarna Joey Konings een kwartier later De Graafschap op 0-2 bracht na geblunder in de defensie van FC Twente.

De tukkers, die een goede start van de Eredivisie kennen met elf punten uit zes duels, zorgden halverwege de tweede helft voor de aansluiting via invaller Casper Staring. In de slotfase schoot Julian Lelieveld De Graafschap in veilige haven met de 1-3.

sc Heerenveen liet zich niet verrassen in het bekertoernooi. De Friezen zegevierden met 3-1 tegen TOP Oss. TOP kwam nog wel op 1-1 na de openingstreffer van Joey Veerman, maar nog voor rust kwam de ploeg van trainer Johnny Jansen op 3-1 door doelpunten van Benjamin Nygren en Rodney Kongolo.

FC Utrecht had geen moeite met FC Dordrecht: 2-4. Bij de rentree van FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen kwam de Keuken Kampioen Divisie-club nog wel op 1-1 via Nikolas Agrafiotis, maar FC Utrecht stelde nog voor rust orde op zaken via Bart Ramselaar en Gyrano Kerk. FC Dordrecht maakte nog 2-3 via opnieuw Agrafiotis, waarna Sander van de Streek FC Utrecht in veilige haven schoot met de 2-4.

Deze week komen er alleen clubs uit het betaald voetbal in actie in de KNVB-beker, want de wedstrijden van de amateurclubs zijn naar december verplaatst. Door de coronamaatregelen mogen er op dit moment geen wedstrijden in het amateurvoetbal worden gespeeld.