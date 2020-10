De Graafschap heeft dinsdag voor een stunt gezorgd in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi. De club uit de Keuken Kampioen Divisie won met 1-3 van Eredivisionist FC Twente.

De verrassing in Enschede tekende zich in de beginfase al af. Na achttien minuten brak Mohamed Hamdaoui de ban tegen zijn oude club, waarna Joey Konings een kwartier later De Graafschap op 0-2 bracht na geblunder in de defensie van FC Twente.

De Tukkers, die een goede start van de Eredivisie kennen met elf punten uit zes duels, zorgden halverwege de tweede helft voor de aansluiting via invaller Casper Staring. In de slotfase schoot Julian Lelieveld De Graafschap in veilige haven met de 1-3.

Later op dinsdag staan Heerenveen-TOP Oss, VVV-Venlo-FC Den Bosch en FC Dordrecht-FC Utrecht in de eerste ronde van het bekertoernooi op het programma.

Deze week komen er alleen clubs uit het betaald voetbal in actie in de KNVB-beker, want de wedstrijden van de amateurclubs zijn naar december verplaatst. Door de coronamaatregelen mogen er op dit moment geen wedstrijden in het amateurvoetbal worden gespeeld.