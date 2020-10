FC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu heeft dinsdag samen met het complete bestuur van de topclub besloten om op te stappen. De president lag al lange tijd onder vuur in Camp Nou.

Bartomeu maakte zijn beslissing dinsdagavond bekend op een persconferentie, na een vergadering van het bestuur. "Dit is een weloverwogen beslissing, die we gezamenlijk hebben genomen", zei hij.

De voorzitter houdt zo de eer aan zichzelf. Er stond begin november een stemming over zijn positie op het programma, nadat er onder de leden van FC Barcelona voldoende handtekeningen waren verzameld voor een motie van wantrouwen tegen Bartomeu.

Volgens de 57-jarige Catalaan wilde de organisatie achter de motie van wantrouwen niet onderhandelen over het moment van de stemming. Het nu afgetreden bestuur wilde de datum twee weken opschuiven om alles goed te kunnen regelen.

"Zij willen niet nadenken over de gevolgen van hun beslissing, dat is onverantwoordelijk. In de huidige situatie kan er niet gestemd worden", wees Bartomeu op de coronapandemie.

Bartomeu was sinds begin 2014 de president van Barça. Hij zat aan het einde van zijn tweede en laatste termijn. De presidentsverkiezingen stonden gepland voor 20 en 21 maart 2021. De club staat nu voorlopig onder leiding van een interim-bestuur, dat binnen drie maanden verkiezingen moet houden.

Messi vindt Bartomeu 'een ramp'

Bartomeu wordt door een groot deel van de Barcelona-fans verantwoordelijk gehouden voor de (sportieve) crisis waarin de club is beland. Het dieptepunt was de 2-8-nederlaag tegen Bayern München, afgelopen augustus in de kwartfinales van de Champions League.

"Het was het makkelijkst geweest om na die nederlaag te vertrekken", zei Bartomeu dinsdag. "Maar op dat moment was het cruciaal om belangrijke beslissingen te nemen, die we niet konden overlaten aan een interim-bestuur. Wie zou dan een coach hebben aangesteld? Wie zou de toekomst van Lionel Messi hebben geregeld? Als bestuur waren we verplicht om dat goed te regelen."

De omstreden voorzitter had al lange tijd ruzie met Messi. De sterspeler en aanvoerder wilde afgelopen zomer vertrekken uit Barcelona, maar trok die wens begin september in. Hij benadrukte toen in een interview met Goal nog wel een keer dat "het management onder voorzitter Josep Maria Bartomeu een ramp is".

Bartomeu stelde afgelopen zomer Ronald Koeman aan als coach. Voor de toekomst van de Nederlandse trainer is het van belang wie de nieuwe president wordt en wat zijn plannen voor de toekomst zijn.