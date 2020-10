Lassina Traoré en David Neres beginnen in de basis bij Ajax voor het Champions League-duel van dinsdag met Atalanta. Ook nieuweling Antony krijgt een basisplaats van trainer Erik ten Hag.

Traoré maakte zaterdag indruk bij Ajax met vijf doelpunten in de historische competitiewedstrijd tegen VVV-Venlo (0-13-zege). Hij was daarmee de eerste Ajax-speler sinds Marco van Basten in december 1985 die vijf keer scoorde in een Eredivisie-wedstrijd.

Neres bleef op zijn beurt de hele wedstrijd op de bank in Venlo. De 23-jarige Braziliaan begon vorige week in de eerste Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (0-1-nederlaag) ook in de basis en speelde als rechtsbuiten. Tegen Atalanta staat hij op papier als schaduwspits opgesteld.

Voor Antony wordt het zijn eerste wedstrijd in de Champions League. De Braziliaanse aanvaller, die deze zomer voor 15,75 miljoen euro werd overgenomen van São Paulo, ontbrak tegen Liverpool. De reden van zijn afwezigheid wilde Ten Hag niet melden.

In die wedstrijd tegen Liverpool speelde Lisandro Martínez als centrumverdediger, maar de Argentijn is gepasseerd door Ten Hag. Zijn plaats wordt ingenomen door Daley Blind, die tegen Liverpool als controlerende middenvelder opereerde. In de wedstrijdselectie ontbreekt Klaas-Jan Huntelaar.

Ajax speelt onder anderen tegen Hans Hateboer, die als rechtervleugelverdediger speelt bij Atalanta. (Foto: Pro Shots)

Hateboer enige Nederlandse basisspeler bij Atalanta

Bij Atalanta is Hans Hateboer de enige Nederlander die in de basis begint. De Groninger is zoals verwacht de rechtervleugelverdediger bij de nummer zes van de Serie A, waar Marten de Roon ontbreekt vanwege een liesblessure. Sam Lammers, die afgelopen zomer voor 10 miljoen euro werd overgenomen van PSV, zit op de bank.

Met Robin Gosens op de linkerflank van Atalanta treft Ajax een andere oud-speler van de Eredivisie. De 26-jarige verdediger annex middenvelder speelde bij achtereenvolgens Vitesse, FC Dordrecht en Heracles Almelo voordat hij in 2017 naar Bergamo verkaste.

Atalanta-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Damir Skomina. Atalanta won de eerste groepswedstrijd met 0-4 van FC Midtjylland.

Opstelling Atalanta: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Papu Gomez; Zapata, Ilicic.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Neres, Gravenberch; Antony, Traoré, Tadic.