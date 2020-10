FC Barcelona-trainer Ronald Koeman heeft geen spijt van zijn uitspraken over de VAR na de verloren Clásico tegen Real Madrid. Mede door een discutabele strafschop voor Real gingen de Catalanen zaterdag met 1-3 onderuit.

"Ik heb geen spijt van mijn uitspraken na de laatste wedstrijd", zei Koeman dinsdag tijdens zijn persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel met Juventus. "Ik heb er geen invloed meer op. Ik wil niet meer over dit onderwerp praten. Het belangrijkste is de wedstrijd van morgen."

Real kreeg na ruim een uur spelen een penalty nadat Sergio Ramos was vastgehouden door Clément Lenglet. De Spaanse verdediger schoot vervolgens zelf raak vanaf 11 meter en bracht 'De Koninklijke' daarmee op 1-2.

Koeman vond de strafschop niet terecht en beklaagde zich over de VAR, die volgens hem "alleen maar tegen FC Barcelona is". "Ik hoop dat iemand me nog meer kan uitleggen over hoe de VAR in Spanje werkt. In meerdere wedstrijden, tegen Sevilla, Getafe en nu Real Madrid kregen we geen hulp van de VAR", zei hij.

Volgens verschillende Spaanse media heeft de integriteitscommissie van de Spaanse voetbalbond de uitspraken van Koeman doorgestuurd naar de competitieleiding. De reglementen schrijven namelijk voor dat coaches en spelers de integriteit van de VAR niet in twijfel mogen trekken. Indien Koeman schuldig wordt bevonden, krijgt hij een schorsing van minimaal vier tot maximaal twaalf wedstrijden.

Ronald Koeman staat vanwege teleurstellende resultaten onder druk bij FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)

'Ik vraag om rust en tijd'

Koeman kan in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus een goed resultaat gebruiken. De Nederlandse coach won slechts één van de laatste vier wedstrijden en staat op een teleurstellende twaalfde plaats in La Liga.

"Toen ik met Barcelona sprak om coach te worden, wist ik dat het geen gemakkelijke uitdaging zou worden vanwege de veranderingen die we wilden doorvoeren en de coronapandemie. Ik vraag om rust en tijd. Tegen Real Madrid speelden we in de eerste zestig minuten erg goed."

FC Barcelona speelt woensdag om 21.00 uur de Champions League-wedstrijd bij en tegen Juventus. De kwartfinalist van vorig seizoen won vorige week dinsdag het eerste groepsduel van Ferencváros met 5-1.

