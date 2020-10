Atalanta-Ajax ·

Spelersbussen Ajax bekogeld

De spelersbussen van Ajax zijn bij aankomst bij het stadion bekogeld door Atalanta-fans, die voorwerpen en vermoedelijk stenen gooiden. Daarbij is minstens één raam gesneuveld, naar verluidt van de bus waar coach Erik ten Hag en de basisspelers inzaten, al zijn er geen gewonden gevallen. Volgens een woordvoerder van Ajax zijn de bussen voorzien van dubbel gepantserd glas. Alleen een buitenste ruit is gebroken, waardoor er geen scherven in de bus zijn beland.