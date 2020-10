De Oranjevrouwen verschijnen dinsdag zonder Vivianne Miedema aan de aftrap in het EK-kwalificatieduel met Kosovo. De spits van Arsenal is onvoldoende fit om negentig minuten lang in actie te komen en begint daarom op de bank.

"Met Vivianne Miedema gaat het goed, maar ze was niet fit genoeg om een hele wedstrijd te spelen", laat bondscoach Sarina Wiegman weten.

Miedema, die tegen Estland (7-0-zege) nog de hele wedstrijd speelde, wordt in de spits vervangen door Lineth Beerensteyn. De speelster van Bayern München begon afgelopen vrijdag nog als rechtsback.

De plek van Beerensteyn tegen Kosovo wordt ingenomen door Lynn Wilms. De verdediger van FC Twente kwam tegen Estland een kwartier voor tijd in het veld.

Verder voert Wiegman geen wijzigingen door in haar opstelling. Dat betekent dat Katja Snoeijs opnieuw op de rechterflank begint. Shanice van de Sanden, die vrijdag ontbrak vanwege privéomstandigheden, zit op de bank.

Oranjevrouwen al zeker van EK-deelname

Sari van Veenendaal en Jill Roord ontbreken net als tegen Estland door blessures. Van Veenendaal wordt onder de lat opnieuw vervangen door Lize Kop en Sherida Spitse is op het middenveld de vervanger van Roord.

De Oranjevrouwen verzekerden zich dankzij de overwinning op Estland van deelname aan het EK, dat in de zomer van 2022 in Engeland wordt gehouden. Kosovo is de nummer vier in de poule en kan zich in theorie nog plaatsen voor het eindtoernooi.

De wedstrijd tussen Kosovo en Nederland begint dinsdag om 19.00 uur in Pristina.

Opstelling Kosovo: Kolgeci; Kryeziu, Avduli, Kastrati, Gashi, Berisha; Biqkaj, Smaili, Shala, Halilaj; Musaj

Opstelling Nederland: Kop; Wilms, Van der Gragt, Nouwen, D. Janssen; Groenen, Spitse, Van de Donk; Snoeijs, Beerensteyn, Martens