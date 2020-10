De KNVB ziet in de toename van het aantal coronabesmettingen in het betaald voetbal geen reden om de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie stil te leggen. Volgens de voetbalbond is er ook geen aanleiding om het coronaprotocol aan te scherpen.

"Stilleggen van het betaald voetbal is weinig zinvol omdat het om een hele kleine groep spelers gaat, die nauwelijks in de openbare ruimte komt en met eigen vervoer reist", zegt een woordvoerder van de KNVB dinsdag tegen NU.nl. "De impact op de volksgezondheid is dus te verwaarlozen."

De afgelopen periode werden in Nederland vijf competitieduels uitgesteld vanwege meerdere coronabesmettingen binnen een club. AZ en NAC Breda werd vorige week hard getroffen en PSV mist zondag zes spelers door positieve testresultaten.

Spelersvakbonden FIFPRO en VVCS lieten al weten zich zorgen te maken over de toename. "We zien de aantallen stijgen. Dat is verontrustend", liet voorzitter Evgeniy Levchenko van de Nederlandse vakbond VVCS eerder op de dag weten.

'Betaald voetbal levert ook nieuwe inzichten op'

Desondanks heeft de KNVB geen plannen om het coronaprotocol aan te scherpen. "Met de uitvoerige protocollen zijn de basisregels op de clubs gewaarborgd. Dankzij alle genomen maatregelen worden besmettingen juist voorkomen", aldus de zegsman.

"Ook spelers zonder klachten worden minimaal eenmaal per week getest en als de uitslag toch positief is, dan kunnen zij direct worden geïsoleerd van de rest", vervolgt hij. "In de samenleving worden alleen mensen met klachten getest. Het betaald voetbal levert dus ook nieuwe inzichten op."

Als het aan de internationale vakbond FIFPRO ligt, wordt het aantal vriendschappelijke interlands voorlopig gelimiteerd. Oranje speelt op 11 november een oefeninterland tegen Spanje en neemt het daarna in de Nations League op tegen Bosnië en Herzegovina (thuis) en Polen (uit). De KNVB voelt er voorlopig niets voor om de wedstrijd tegen Spanje te schrappen.

"Wat de oefeninterland betreft gaat het om een en dezelfde interlandwindow als Nederland-Bosnië en Herzegovina en Polen-Nederland, waarbij de spelers een periode in de bubbel verblijven. Er komen dus geen extra reisbewegingen bij voor deze oefenwedstrijd", besluit de woordvoerder.