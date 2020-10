Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer vindt alle meningen over de reserverol van Donny van de Beek niet zo interessant. De Noor noemt het een luxeprobleem dat hij over veel goede middenvelders beschikt, zeker in een seizoen waarin veel wedstrijden in korte tijd gespeeld moeten worden.

De 23-jarige Van de Beek kwam in de afgelopen transferperiode voor zo'n 40 miljoen over van Ajax en was daarmee de grootste aankoop van Manchester United. De Nederlander heeft echter alleen nog twee basisplaatsen gekregen in de League Cup; in de Premier League en de Champions League kwam hij voorlopig in vijf invalbeurten tot slechts 62 minuten.

Het gebrek aan speeltijd voor Van de Beek wordt al weken breed uitgemeten in de Engelse media. Zo zei voormalig United-speler Patrice Evra afgelopen weekend in zijn rol als analyticus bij Sky Sports dat United Van de Beek niet nodig had door het grote aantal topmiddenvelders. Collega Jamie Carragher zei ook dat hij de transfer niet begrijpt, omdat Bruno Fernandes onomstreden is als nummer 10.

"Ik weet dat Donny van de Beek momenteel hét onderwerp is", reageerde Solskjaer dinsdag op zijn persconferentie voor het Champions League-duel met RB Leipzig van woensdagavond.

"Het is leuk voor sommige oud-spelers en analytici dat ze er wat over kunnen roepen, maar je hoeft niet je eerste drie wedstrijden bij een nieuwe club in de basis te staan om een heel belangrijke speler te zijn. En Donny wordt een belangrijke speler, daar hoef je je geen zorgen over te maken."

Ole Gunnar Solskjaer (rechts) laat Donny van de Beek voorlopig vooral invallen. (Foto: Pro Shots)

'Ik heb liever te veel goede spelers'

Solskjaer zegt al weken dat hij zeer tevreden is over Van de Beek en dat zijn kans wel komt. "Maar als een speler in een nieuwe ploeg en in een nieuwe competitie terechtkomt, heeft hij altijd wat tijd nodig om zich aan te passen."

"In de wedstrijden die Donny gespeeld heeft, heeft hij het heel goed gedaan", benadrukte de oud-spits. "Het zegt veel over de breedte en kwaliteit van onze selectie dat we hem niet elke wedstrijd hoeven te gebruiken. Het zegt ook alles over onze ambities."

Solskjaer zet dit seizoen bekende middenvelders als Paul Pogba en Nemanja Matic eveneens regelmatig op de bank. Fred, Scott McTominay en Fernandes kregen de laatste weken meestal het vertrouwen.

"Het is moeilijk om toppers te passeren", zei de 47-jarige coach. "Maar ik voel geen druk om bepaalde spelers op te stellen. Ik voel druk om goede resultaten te behalen. Het is een luxeprobleem, ik heb liever te veel goede spelers dan spelers die nog niet klaar zijn voor de Premier League."

Het duel met RB Leipzig is voor United de vierde wedstrijd in twaalf dagen. "Het is een lang seizoen, met heel veel wedstrijden", aldus Solskjaer. "Niemand kan alles spelen. Dus Donny gaat nog een grote rol spelen."