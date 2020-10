Adil Auassar is door de KNVB voor twee wedstrijden geschorst wegens zijn rode kaart tegen Heracles Almelo (1-1). De aanvoerder van Sparta mist daardoor het bekerduel met ADO Den Haag van woensdag en de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen.

De aanklager betaald voetbal deed maandag een schikkingsvoorstel van drie duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk, maar dat werd door Sparta afgewezen. De tuchtcommissie hield dinsdag vast aan de strafmaat.

Auassar kreeg na tussenkomst van de VAR rood van scheidsrechter Serdar Gözübüyük, omdat hij Rai Vloet natrapte. Volgens de Rotterdamse club had de middenvelder van Heracles zelf eerst nagetrapt, maar die beelden werden door de VAR niet aan Gözübüyük getoond.

"Sparta Rotterdam is met name ontstemd over de handelwijze van de VAR, door subjectief de beelden aan de scheidsrechter te tonen. Deze fout is toegegeven door de leiding van het arbitragekorps bij FOX Sports, echter kan dit achteraf niet meer teruggedraaid worden", schrijft Sparta op zijn website.

Hoewel Gözübüyük niet alle beelden te zien kreeg, was de rode kaart en daarmee een schorsing voor Auassar volgens de tuchtcommissie wel gerechtvaardigd.

Sparta verzamelde in de eerste zes competitieduels slechts drie punten en houdt alleen Fortuna Sittard onder zich op de ranglijst.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie