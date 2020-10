Ajax speelt dinsdag vanaf 21.00 uur uit tegen Atalanta zijn tweede groepsduel in de Champions League. Een vooruitblik op het treffen in het Gewiss Stadium aan de hand van vijf vragen en antwoorden.

Het is pas de tweede poulewedstrijd, maar toch moet Ajax bij een nederlaag al bijna vrezen voor uitschakeling. Hoe zit dat precies?

Ajax verloor de eerste wedstrijd met 0-1 van Liverpool, terwijl Atalanta zijn Champions League-campagne opende met een eclatante 0-4-zege op FC Midtjylland. De Denen zijn duidelijk het zwakkere broertje in de poule en spelen dinsdagavond uit tegen Liverpool.

Een nieuwe zege voor de Engelse topploeg ligt daarom voor de hand. Als Ajax dinsdagavond zou verliezen, dan staan de Amsterdammers na twee duels al zes punten achter op Liverpool en Atalanta en wordt overwintering in de Champions League een hels karwei.

Stand in groep D 1. Atalanta 1-3 (+4)

2. Liverpool 1-3 (+1)

3. Ajax 1-0 (-1)

4. FC Midtjylland 1-0 (-4)

Ajax tankte zaterdag in elk geval vertrouwen met een recordzege van 0-13 op VVV-Venlo. Leverde dat trainer Erik ten Hag nog nieuwe inzichten op?

De trainer is in de beginfase van het seizoen nog zoekende naar de ideale opstelling, vooral op het middenveld en in de spitspositie wisselde Ten Hag al heel wat.

De jongelingen Lassina Traoré (vijf goals en drie assists) en Jürgen Ekkelenkamp (twee goals, één assist) waren in Venlo niet te stuiten, maar ontberen nog internationale ervaring.

Het is in de aanloop naar het cruciale duel met Atalanta een dilemma voor Ten Hag, die vorige week tegen Liverpool de ervaren Daley Blind op het middenveld posteerde en het grootste deel van de wedstrijd met Dusan Tadic als centrumspits speelde.

Het ligt voor de hand dat de trainer van Ajax dinsdagavond opnieuw voor die variant kiest en dat de negentienjarige Traoré en de twintigjarige Ekkelenkamp nog even geduld moeten opbrengen. Al kondigde Ten Hag maandag aan dat hij voor een andere speelwijze kiest.

Lassina Traoré scoorde zaterdag vijf keer tegen VVV-Venlo, maar levert dat de spits ook een basisplaats op tegen Atalanta? (Foto: Pro Shots)

Vorig jaar was Atalanta de verrassing in de Champions League, waar het bijna de halve finales haalde. Ook in de Serie A stuntte de kleine club door op slechts vijf punten van Juventus derde te worden. Hoe goed speelt de ploeg dit jaar?

Ronduit wisselvallig. Atalanta maakte liefst dertien treffers in de eerste drie competitieduels en er was de eerder genoemde ruime zege op Midtjylland. Maar de ploeg ging ook keihard onderuit tegen Napoli (4-1) en verloor zaterdag nog thuis met 3-1 van Sampdoria.

"De wedstrijd tegen Ajax zal heel anders worden dan de wedstrijd tegen Sampdoria", zei Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini maandag op de persconferentie. "Sampdoria zakte heel diep in en counterde heel gevaarlijk. Ajax zal dat niet doen, zij willen zelf het spel bepalen."

Atalanta kende een slechte generale voor het duel met Ajax door met 1-3 te verliezen van Sampdoria. (Foto: Pro Shots)

Met Marten de Roon, Hans Hateboer, Sam Lammers en de Duitse oud-Heraclied Robin Gosens heeft Atalanta een behoorlijke Nederlandse invloed. Bovendien staat Atalanta bekend als misschien wel de meest attractieve ploeg van de Serie A. Zijn de speelstijlen te vergelijken?

Nee. Waar Ajax het vooral van het combinatiespel moet hebben, is Atalanta een ploeg met een ijzersterk collectief, zonder vedettes maar met een grote teamdiscipline. "Atalanta is een erg attractieve ploeg", zei Ten Hag maandag op zijn persconferentie. "Ze hebben een jaar of drie, vier aan dit team gebouwd en waren erg succesvol op de transfermarkt."

Waar Ajax zweert bij het 4-3-3, speelt Atalanta in een 3-4-3-systeem. "Tactisch zijn het twee totaal verschillende teams", zei Gasperini. "Ajax is een opleidingsclub, ze experimenteren met verschillende oplossingen en zijn innovatief. Daarom blijft Ajax voor mij altijd een model en een referentiepunt."

Marten de Roon, Robin Gosens en Hans Hateboer groeiden van modale Eredivisie-spelers in Bergamo uit tot toppers in de Serie A. (Fot: Pro Shots)

Hoe belangrijk zijn de Nederlanders van Atalanta?

De Roon mist het duel met een spierblessure en dat is een groot gemis. Gasperini noemde de middenvelder een "fundamentele speler". De Kroaat Mario Pasalic en de Zwitser Remo Freuler zullen naar verwachting centraal op het middenveld spelen.

Hateboer en Gosens zijn aan de zijkant van het 3-4-3-systeem de kilometervreters, die met hun arbeidsethos uitstekend passen in het collectief van Atalanta. "De Roon en Hateboer zijn echt fantastische teamspelers", omschreef Ajax-trainer Erik ten Hag de twee Nederlanders van Atalanta. "Ze hebben een uitstekende mentaliteit."

Lammers werd in september overgenomen van PSV en was tot dusver voornamelijk invaller. De spits maakte in zijn eerste vijf duels in Italië twee treffers.