NAC-trainer Maurice Steijn zag zijn ploeg maandagavond schutteren tegen Go Ahead Eagles in de TOTO KNVB Beker. Met een tactische ingreep kon hij een echte monsternederlaag voorkomen: 6-0.

Twee dagen na de 0-13-recordzege van Ajax tegen VVV-Venlo leek er een nieuwe monsterscore in het Nederlands voetbal in de maak. Go Ahead Eagles stond na negentien minuten al met 5-0 voor tegen NAC Breda.

"Toen dacht ik: ingrijpen. We gingen met vijf verdedigers spelen en hadden niet meer de intentie om een doelpunt te maken, maar om een nog grotere monstersocre te voorkomen. Dat is gelukt", zegt Steijn tegen FOX Sports.

NAC leed in Deventer zijn derde nederlaag op rij. Tien spelers van de ploeg testten recent positief op het coronavirus. "Maar dan nog, hoe wij de doelpunten weggeven, heeft niks met betaald voetbal te maken", oordeelde Steijn.

De trainer had vijf debutanten uit het tweede elftal naast zich op de bank zitten. Ze zagen met lede ogen aan hoe het in de openingsfase compleet misging in de Adelaarshorst. "We beginnen niet eens zo slecht, maar de eerste corner valt meteen binnen en daarna is het chaos in de ploeg", zag Steijn.

"Niemand staat op om leiding te nemen, dat is wel schrikken. Elke bal op doel ging erin. Blij dat ik heb kunnen ingrijpen en dat het nog te coachen was."

NAC-coach Maurice Steijn geeft instructies. (Foto: Pro Shots)

'Elke dag hoop je dat spelers gezond blijven'

NAC staat vierde in de Keuken Kampioen Divisie. Steijn hoopt dat de ploeg zich snel kan herstellen van de zwakke fase waarin ze zich nu bevindt.

"We spelen heel veel wedstrijden met een smalle selectie. We maken er het beste van", zei de trainer. "Deze knak moet ons sterker maken. De competitie is nog heel lang, elke dag hoop je weer dat er spelers terugkomen en dat anderen gezond blijven."

Vrijdag staat er voor het geplaagde NAC een thuisduel met NEC op het programma.