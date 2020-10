Peter Bosz en Daley Sinkgraven hebben maandagavond met Bayer Leverkusen de tweede overwinning van het seizoen geboekt in de Bundesliga. De Duitse subtopper won op eigen veld met 3-1 van FC Augsburg. In de Serie A speelden AC Milan en AS Roma met 3-3 gelijk.

Lucas Alario zette Leverkusen na een kwartier op voorsprong door een penalty te benutten. De gelijkmaker viel in de 51e minuut en kwam op naam van Daniel Caligiuri, die Sinkgraven uitkapte en in de korte hoek raak schoot.

Daar bleef het lange tijd bij, maar Leverkusen stelde tijdig orde op zaken in de BayArena. Alario stond helemaal vrij bij een indraaiende vrije trap van Nadiem Amiri en kopte de bal op fraaie wijze in het doel. Diep in blessuretijd maakte Moussa Diaby er nog 3-1 van.

De 25-jarige Sinkgraven, die debuteert in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de interlandperiode in november, deed de hele wedstrijd mee. Bij Augsburg maakte aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw de negentig minuten vol.

Bayer Leverkusen is nog altijd ongeslagen in de Bundesliga, al is dit dus pas de tweede competitiezege van het seizoen voor de ploeg van Bosz. Leverkusen kwam tegen VfL Wolfsburg, RB Leipzig en VfB Stuttgart niet verder dan een gelijkspel.

Door de overwinning op Augsburg staat Leverkusen nu op negen punten, vier minder dan koploper RB Leipzig. Het Augsburg van Gouweleeuw blijft met zeven punten in de middenmoot hangen.

Trainer Peter Bosz zag Bayer Leverkusen met 3-1 winnen van FC Augsburg. (Foto: Pro Shots)

Karsdorp speelt met AS Roma gelijk in spektakelstuk tegen Milan

In de Serie A eindigde de topper tussen AC Milan en AS Roma in een spectaculair 3-3-gelijkspel. Rick Karsdorp begon aan de aftrap bij de Romeinen voor zijn tweede competitiewedstrijd van het seizoen en werd in de 66e minuut gewisseld.

Zlatan Ibrahimovic opende al in de tweede minuut de score in Milaan na een schitterende steekpass van Rafael Leão, maar Edin Dzeko trok de stand twaalf minuten later al gelijk. Het bleek een voorbode voor de tweede helft, waarin AC Milan nog eens twee keer een voorsprong verspeelde.

Alexis Saelemaekers zette AC Milan vlak na rust op 2-1, waarna Jordan Veretout AS Roma vanaf de stip op gelijke hoogte schoot. Acht minuten later benutte Ibrahimovic een eveneens discutabele penalty en leek de thuisploeg de drie punten te pakken, maar Marash Kumbulla bezorgde AS Roma in de 84e minuut alsnog een punt.

Het was pas de eerste keer dit seizoen dat Milan niet won in de Serie A, maar de ploeg van trainer Stefano Pioli gaat nog altijd aan kop. AC Milan heeft dertien punten, vijf meer dan AS Roma.

De inmiddels 39-jarige Ibrahimovic komt door zijn twee doelpunten tegen AS Roma op zes competitietreffers dit seizoen en mag zich topscorer noemen in de Serie A.

Zlatan Ibrahimovic is door zijn twee doelpunten tegen AS Roma de topscorer in de Serie A. (Foto: Pro Shots)

