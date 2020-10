Go Ahead Eagles heeft maandagavond op kinderlijk eenvoudige wijze de tweede ronde van het toernooi om de TOTO KNVB Beker bereikt. De ploeg uit Deventer vernederde het door het coronavirus geplaagde NAC Breda: 6-0. Excelsior rekende eveneens zonder moeite af met competitiegenoot Helmond Sport (4-0).

Twee dagen na de historische 0-13-zege van Ajax bij VVV-Venlo in de Eredivisie leek Go Ahead Eagles het voorbeeld van de Amsterdammers te volgen in het bekertoernooi. Na twintig minuten stond het al 5-0 in Deventer, waar NAC vanwege de vele coronabesmettingen aantrad met een B-formatie.

Sam Beukema kopte in de zevende minuut de openingstreffer binnen, waarna Sam Hendriks, Zakaria Eddahchouri, Jeroen Veldmate (penalty) en Luuk Brouwers de score razendsnel uitbreidden door defensief geklungel bij NAC.

Het leek een kwestie van tijd voordat Go Ahead de dubbele cijfers zou halen, maar de thuisploeg nam gas terug en NAC ging met een extra verdediger spelen. Pas in de 48e minuut viel de 6-0 van Antoine Rabillard en daar bleef het ook bij op de Adelaarshorst, waar NAC de derde wedstrijd in zes dagen speelde.

Trainer Maurice Steijn van NAC zei vlak voor de aftrap al tegen FOX Sports dat hij de bekerwedstrijd liever helemaal niet had gespeeld vanwege de corona-uitbraak binnen de selectie. "Tien spelers zijn getroffen door het coronavirus. We vinden het onverantwoord om in zes dagen drie ongelooflijk zware wedstrijden te spelen."

Heel veel tijd heeft NAC niet om zich voor te bereiden op de volgende wedstrijd. De 'Parel van het Zuiden' wacht vrijdag in de competitie een thuiswedstrijd tegen NEC.

Go Ahead Eagles had geen kind aan de B-ploeg van NAC. (Foto: Pro Shots)

Excelsior met speels gemak langs Helmond Sport

Net als Go Ahead Eagles bereikte Excelsior met speels gemak de tweede ronde. De Rotterdammers leidden bij rust al met 2-0 tegen Helmond Sport door doelpunten van Reuven Niemeijer en Elías Már Ómarsson, die in de Keuken Kampioen Divisie de topscorerslijst aanvoert met tien doelpunten.

De 25-jarige IJslander tikte een kwartier na rust ook de derde treffer binnen. Joël Zwarts bepaalde de eindstand in de 68e minuut met een hard schot op 4-0. Doelman Stijn van Gassel van Helmond Sport haalde in de slotfase nog een kopbal van Thomas Oude Kotte van de lijn.

Deze week komen er alleen clubs uit het betaald voetbal in actie in de KNVB-beker, want de wedstrijden van de amateurclubs zijn naar december verplaatst. Door de coronamaatregelen mogen er op dit moment namelijk geen wedstrijden in het amateurvoetbal worden gespeeld.