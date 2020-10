Excelsior heeft maandagavond eenvoudig de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Rotterdammers waren op eigen veld met 4-0 te sterk voor competitiegenoot Helmond Sport.

Bij rust stond het al 2-0 voor Excelsior door doelpunten van Reuven Niemeijer en Elías Már Ómarsson, die in de Keuken Kampioen Divisie de topscorerslijst aanvoert met tien doelpunten.

De 25-jarige IJslander tikte een kwartier na rust ook de derde treffer binnen. Joël Zwarts bepaalde de eindstand in de 68e minuut met een hard schot op 4-0. Doelman Stijn van Gassel van Helmond Sport haalde in de slotfase nog een kopbal van Thomas Oude Kotte van de lijn.

Excelsior-Helmond Sport was de eerste wedstrijd in de eerste ronde van het toernooi om de KNVB-beker. Later op maandagavond staat ook nog Go Ahead Eagles-NAC Breda op het programma.

Deze week komen er alleen clubs uit het betaald voetbal in actie, want de wedstrijden van de amateurclubs in de eerste ronde zijn naar december verplaatst. Door de coronamaatregelen mogen er op dit moment namelijk geen wedstrijden in het amateurvoetbal worden gespeeld.