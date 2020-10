Joël Veltman heeft maandagavond zijn basisdebuut voor Brighton & Hove Albion in de Premier League niet op kunnen luisteren met een overwinning. 'The Seagulls' gaven op eigen veld een voorsprong uit handen tegen West Bromwich Albion (1-1).

De openingstreffer van Brighton viel vijf minuten voor rust en kwam met veel fortuin tot stand. Een schot van Tariq Lamptey aan de rechterkant van het strafschopgebied werd van richting veranderd en ging via West Bromwich-verdediger Jake Livermore in het doel. De gelijkmaker viel pas in de 83e minuut en kwam op naam van Karlan Grant.

De 28-jarige Veltman mocht voor het eerst dit seizoen aan de aftrap staan voor een Premier League-wedstrijd van Brighton, dat hem in de afgelopen transferperiode voor naar verluidt 1 miljoen euro overnam van Ajax. De rechtsback speelde de hele wedstrijd.

Veltman maakte begin oktober tegen Everton (4-2-verlies) al als invaller zijn competitiedebuut, maar werd sindsdien niet meer ingezet in de Premier League. De 26-voudig international speelde in september wel drie wedstrijden in de League Cup.

Brighton verzuimde tegen West Bromwich Albion de eerste overwinning in de Premier League sinds 20 september te boeken en bleef voor de vierde wedstrijd op rij zonder zege. De ploeg van trainer Graham Potter blijft met vijf punten in de onderste regionen staan.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League