Tottenham Hotspur heeft maandagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van manager José Mourinho won door een laat doelpunt met 0-1 bij Burnley. Joël Veltman kon zijn basisdebuut voor Brighton & Hove Albion in de competitie niet opluisteren met een overwinning op West Bromwich Albion (1-1).

Tottenham leek lange tijd af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel bij Burnley, maar een kwartier voor tijd viel alsnog de bevrijdende treffer. Harry Kane slaagde er dankzij een uiterste krachtsinspanning in om de bal uit een corner door te koppen op Heung-min Son en die werkte met zijn hoofd van dichtbij binnen.

Voor de 28-jarige Son was het al zijn achtste competitietreffer van dit seizoen en daarmee mag de Zuid-Koreaanse aanvaller zich topscorer in de Premier League noemen. In de laatste duels met West Ham United (3-3) en Manchester United (1-6-winst) kwam Son ook al tot scoren.

Steven Bergwijn ontbrak in de selectie van Tottenham voor het treffen met Burnley op Turf Moor. Het was de tweede wedstrijd dit Premier League-seizoen dat de Oranje-international buiten de selectie werd gelaten door Mourinho.

Tottenham Hotspur komt door de nipte overwinning op elf punten, twee minder dan koploper Everton. Burnley blijft op één punt steken en staat in de onderste regionen.

Heung-min Son kopte Tottenham Hotspur naar een nipte overwinning. (Foto: Pro Shots)

Veltman geeft met Brighton zege uit handen

Eerder op maandagavond verspeelde Veltman met Brighton een zeker lijkende overwinning tegen West Bromwich Albion. De 1-0 viel vijf minuten voor rust - een schot werd van richting veranderd en ging via West Bromwich-verdediger Jake Livermore in het doel - en de bezoekers kwamen in de 83e minuut op gelijke hoogte. Karlan Grant was verantwoordelijk voor de 1-1.

De 28-jarige Veltman mocht voor het eerst dit seizoen aan de aftrap staan voor een Premier League-wedstrijd van Brighton, dat hem in de afgelopen transferperiode voor naar verluidt 1 miljoen euro overnam van Ajax. De rechtsback speelde de hele wedstrijd.

Veltman maakte begin oktober tegen Everton (4-2-verlies) al als invaller zijn competitiedebuut, maar werd sindsdien niet meer ingezet in de Premier League. De 26-voudig international speelde in september wel drie wedstrijden in de League Cup.

Brighton verzuimde tegen West Bromwich Albion de eerste overwinning in de Premier League sinds 20 september te boeken en bleef voor de vierde competitiewedstrijd op rij zonder zege. De ploeg van trainer Graham Potter blijft met vijf punten in de onderste regionen staan.

