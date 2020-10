Bondscoach Sarina Wiegman hoopt dat de Oranjevrouwen snel weer landen treffen van internationaal topniveau. Dinsdag speelt Nederland in Pristina tegen Kosovo en dan kan het zomaar weer een ruime zege worden.

"Van topwedstrijden worden we echt beter", zegt Wiegman, die met Oranje tot dusver alles won in de EK-kwalificatie met een doelsaldo van 36 voor en 3 tegen.

"Van wedstrijden tegen de kleinere landen worden we weliswaar beter in de kleine ruimte en in het versnellen van het spel, maar uiteindelijk wil je dat onder de allerhoogste druk doen. Dat gaan we volgend jaar namelijk ook ervaren op de Olympische Spelen."

Kosovo, dat 125e staat op de FIFA-ranking, is vooralsnog de laatste tegenstander van de Oranjevrouwen in 2020. Na de uitwedstrijd van dinsdag is op 1 december de return in Zwolle, maar de KNVB gaat nog een oefenwedstrijd plannen op 27 november.

"En dan willen we heel graag tegen een topland spelen", vertelt Wiegman. "Er zijn ook al wat contacten gelegd en als het rond is dan maken we dat meteen bekend."

Shanice van de Sanden trainde dinsdag weer met de groep nadat ze de afgelopen dagen ontbrak. (Foto: ANP)

'Kosovo is stugger dan Estland'

Afgelopen vrijdag speelde Oranje tegen het zwakke Estland, dat in Groningen met 7-0 werd verslagen. Kosovo wordt door Wiegman hoger ingeschaald. "Kosovo is beter en stugger dan Estland. We moeten de bal laten lopen en wegblijven uit de pittige duels. En dan moeten we met net zoveel energie op het veld staan als tegen Estland, negentig minuten lang."

Omdat Oranje door de zege op Estland al geplaatst is voor het EK, staat er tegen de Kosovaarse vrouwen niets meer op het spel. Maar dat betekent niet dat Wiegman heel veel vaste basiskrachten op de bank laat beginnen.

"We gaan het team niet omgooien, maar enkele wijzigingen zullen er wel zijn. Het is ook niet zo dat spelers toe zijn aan rust. Iedereen wil graag spelen."

De wedstrijd tussen Kosovo en Nederland begint dinsdag om 19.00 uur in Stadiumi Fadil Vokrri in Pristina. Ten opzichte van de interland tegen Estland keert Shanice van de Sanden terug in de selectie, nadat ze vrijdag ontbrak vanwege familieomstandigheden.