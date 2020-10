Michel Vorm heeft per direct een punt achter zijn loopbaan gezet. De 37-jarige doelman was transfervrij na zijn vertrek bij Tottenham Hotspur afgelopen zomer en gaat dus niet meer op zoek naar een nieuwe club.

"Ik ben alle clubs dankbaar waar ik voor gespeeld heb en het was een eer om voor mijn land uit te komen", schrijft Vorm maandag op Instagram. "Ik heb met de beste spelers en trainers ter wereld gewerkt en de mogelijkheid gehad om ze goed te leren kennen. Tegen al die mensen zeg ik: bedankt!"

Vorm tekende in 2005 bij FC Utrecht zijn eerste profcontract en maakte in augustus van dat jaar als huurling van FC Den Bosch zijn debuut in het betaald voetbal. De Nieuwegeiner brak later alsnog door bij FC Utrecht en speelde 159 officiële duels voor de Domstedelingen, waarna hij in de zomer van 2011 naar Swansea City vertrok.

Bij de toenmalige Premier League-club was Vorm verzekerd van een basisplaats en dwong hij na drie jaar een transfer af naar Tottenham Hotspur, maar daar was hij door de aanwezigheid van Hugo Lloris nooit eerste keus.

Afgelopen seizoen speelde Vorm één officieel duel voor de Londenaren, die hij in een penaltyreeks tegen Norwich City niet voor uitschakeling in de FA Cup kon behoeden. Na zes jaar en 48 officiële wedstrijden werd zijn aflopende contract niet verlengd door Tottenham.

Vorm speelde laatste interland op WK 2014

Namens het Nederlands elftal kwam Vorm tot vijftien wedstrijden en maakte hij tijdens de WK's van 2010 en 2014 en het EK van 2012 deel uit van de selectie. De keeper deed in 2014 bij het WK als invaller één minuut mee in de wedstrijd tegen gastland Brazilië (0-3-winst) om de derde plaats. Dat was ook zijn laatste interland.

Ondanks zijn fraaie loopbaan is de erelijst van Vorm vrijwel leeg. De keeper werd in 2006 met Jong Oranje Europees kampioen, maar dat was ook de enige prijs die hij in zijn loopbaan zou winnen.

Vorm bereikte in het seizoen 2018/2019 wel als reservespeler de finale van de Champions League met Tottenham Hotspur door Ajax uit te schakelen, maar in de eindstrijd moesten de Londenaren hun meerdere erkennen in Liverpool (0-2).

Michel Vorm speelde vorig seizoen slechts één duel voor Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)