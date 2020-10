Elton Kabangu heeft maandag voor het eerst in drie maanden meegetraind bij Willem II. De 22-jarige Belg kon na een coronabesmetting al die tijd niet in actie komen en belandde zelfs enige tijd in het ziekenhuis.

Kabangu testte op 28 juli, een dag na de eerste training van Willem II, positief op het coronavirus. De club maakte maandag pas bekend hoe zorgwekkend zijn toestand was.

"Ik had in het begin geen symptomen, maar daarna werd ik heel erg ziek", zegt de vleugelspeler op de site van Willem II. "Ik vind het zelf ook bizar. Ik heb lang in het ziekenhuis gelegen, het was niet prettig. Maar ik heb het overleefd, daarvoor moet ik God bedanken."

Kabangu kreeg maandagochtend een applaus van zijn ploeggenoten toen hij voor het eerst weer het trainingsveld opliep. Het is nog niet bekend wanneer de aanvaller wedstrijdfit zal zijn.

"Ik voel me goed, heb nergens meer last van. Dat is het allerbelangrijkste. Conditioneel heb ik natuurlijk echt gevoeld dat ik ziek ben geweest, de trap oplopen was al moeilijk. Maar zodra ik het ziekenhuis mocht verlaten, ben ik weer aan het werk gegaan. De bedoeling is dat ik binnen twee of drie weken weer met de groep kan meetrainen."

Kabangu werd in de zomer van 2019 door Willem II overgenomen van FC Eindhoven. Hij kwam vooralsnog niet verder dan vier invalbeurten.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om te bekijken hoe Kabangu werd onthaald door zijn teamgenoten.