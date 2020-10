VVV-Venlo-trainer Hans de Koning hoeft na de 0-13-nederlaag tegen Ajax niet te vrezen voor zijn baan. Volgens technisch directeur Stan Valckx probeert de ploeg de pijn van de afgang met zelfspot te verzachten.

"Het beste wat wij nu kunnen doen, is het record van Ajax zo snel mogelijk zelf verbreken", zegt Valckx tegen VI. De woorden van de technisch manager zijn uiteraard cynisch bedoeld.

Zelfspot is in de dagen na de recordnederlaag het medicijn in Venlo. "Dat past bij VVV", vindt de oud-international. "Wat moeten we ook anders?"

"We kunnen allemaal gaan zitten janken, maar dat heeft geen zin. We moeten door en spelen gelukkig morgenavond al tegen FC Den Bosch voor de beker. Kunnen we ons meteen revancheren."

Technisch directeur Stan Valckx van VVV-Venlo. (Foto: Pro Shots)

'We gaan trainer niet op zo'n uitschieter afrekenen'

De positie van trainer De Koning staat niet ter discussie. "Op zo'n uitschieter gaan we Hans echt niet afrekenen. We hebben dit seizoen ook al een paar keer prima gespeeld, een paar keer een achterstand omgebogen. Andere keren was het niet goed", blikt Valckx terug.

Valckx suggereert dat de monsternederlaag deels door de coronacrisis en de bijkomende lege stadions te verklaren is. "Sowieso zie je de gekste uitslagen overal, niet alleen in Nederland. Misschien ligt het aan de omstandigheden, die kunnen best van invloed zijn."

De clubleiding heeft geen boetes of andere straffen uitgedeeld. "Niet eens overwogen", zegt Valckx. "Daar geloof ik helemaal niet in."

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie