Net als in de rest van land loopt ook het aantal coronabesmettingen binnen de Eredivisie steeds verder op. Trainers moeten puzzelen met de opstelling en maken zich zorgen over de gezondheid van spelers en hun naasten.

"Ja inderdaad, ik ben bezorgd over de gezondheid van de spelers en hun familie", zei PSV-trainer Roger Schmidt zondag op de persconferentie na de 2-1-nederlaag van zijn ploeg tegen Vitesse. Van de 27 selectieleden van PSV testten er de laatste weken 8 positief.

Deze acht personen vertoonden geen symptomen van COVID-19, maar Schmidt vraagt zich hardop af wat er gebeurt als dat verandert. "Wat doen we als een van ons naar het ziekenhuis moet of zelfs op de intensive care belandt? Gaan we dan nog steeds verder met voetballen?"

PSV is zeker niet de enige club in het betaald voetbal die door het virus geplaagd wordt. AZ meldde zondag de vijftiende positieve test binnen de selectie.

"Ik maak me best wel zorgen. In eerste instantie over de gezondheid van die jongens zelf. Maar we hebben ook stafleden die wat ouder zijn, net als familieleden van de spelers", zei trainer Arne Slot tegen FOX Sports.

PSV-trainer Roger Schmidt. (Foto: Pro Shots)

Voetbalbubbel blijkt niet waterdicht

Nadat het seizoen 2019/2020 in maart wegens de coronacrisis gestaakt werd, stelde de KNVB samen met de overheid een coronaprotocol op waarmee het betaald voetbal na de zomer hervat kon worden. Spelers en staf van alle clubs worden regelmatig getest en verblijven zoveel mogelijk in een eigen bubbel.

De recente besmettingshaarden bij onder meer PSV en AZ tonen aan dat die bubbels niet waterdicht zijn. "We doen alles wat we kunnen en houden ons aan alle regels. Toch waren er bij de vorige test weer drie nieuwe positieve gevallen", zei Schmidt. "Het virus is oncontroleerbaar."

Volgens het coronaprotocol worden PCR-tests gebruikt, waarvan de uitslag een hele dag op zich laat wachten. Bij PSV stonden daardoor in de afgelopen weken besmette spelers op het trainingsveld, die de uitslag van hun test nog niet gekregen hadden.

'Bij elke testronde het gevoel: wat gaan we nu weer horen?'

Bij AZ worden de coronaregels ook zorgvuldig nageleefd, maar dat leidt toch tot merkwaardige situaties. "Vrijdag kwamen we terug uit Napels. Dan doen we meteen sneltesten, waarbij drie jongens positief bleken te zijn. Die zijn meteen naar huis gestuurd", vertelt Slot.

"Tegelijkertijd deden we ook een PCR-test. De uitslag bij twee van de drie positieve jongens was daarbij een dag later negatief", zei de trainer van AZ.

Drie uur voor zondag de wedstrijd tegen ADO Den Haag (2-2) begon, besloot Slot in overleg met de teamarts om een van die twee spelers toch naar Den Haag te laten komen. "We hebben die jongen hier nog een sneltest laten doen. Toen bleek hij wel weer positief en hebben we hem direct weer naar huis gestuurd. Gelukkig was hij niet in de buurt van de andere spelers geweest."

"Dit is nu de realiteit voor ons", schetst Slot. "Je krijgt bij elke testronde het gevoel: jeetje, wat gaan we nu weer horen?"

