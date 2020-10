Memphis Depay heeft Olympique Lyon zondag in de Ligue 1 met een doelpunt aan een 4-1-overwinning geholpen in de thuiswedstrijd tegen AS Monaco. In de Serie A verspeelde Juventus op eigen veld dure punten tegen Hellas Verona: 1-1.

Memphis opende in de twaalfde minuut de score voor Lyon tegen Monaco. De Oranje-international schoot in vrijstaande positie een voorzet van Houssem Aouar hard in de linkerhoek.

Nog voor rust breidde de thuisploeg de voorsprong uit naar 4-0. Karl Toko Ekambi kwam tweemaal tot scoren en Aouar benutte tussendoor een strafschop.

Vroeg in de tweede helft deed Wissam Ben Yedder uit een penalty wat terug namens Monaco. Lyon eindigde de wedstrijd wel met tien man door een rode kaart voor Melvin Bard, die pas acht minuten in het veld stond.

Dankzij de overwinning bezet Lyon met dertien punten uit acht wedstrijden de zesde plaats in de Ligue 1. Monaco is met elf punten terug te vinden op de twaalfde plek.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1

Memphis steekt zijn geblesseerde mede-international Virgil van Dijk een hart onder de riem. (Foto: Pro Shots)

Juventus morst punten tegen Hellas Verona

In Italië leek Juventus op slag van rust op voorsprong te komen tegen Hellas Verona, maar het doelpunt van Álvaro Morata werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Na een uur spelen opende Andrea Favilli wel de score voor de bezoekers.

Twaalf minuten voor tijd tekende invaller Dejan Kulusevski met een schuiver in de linkerhoek voor de gelijkmaker, maar de overwinning zat er niet meer in voor 'De Oude Dame'.

Eerder dit seizoen liet Juventus al punten liggen op bezoek bij Crotone (1-1) en AS Roma (2-2). Door het gelijkspel tegen Hellas Verona zakt de ploeg uit Turijn met negen punten uit vijf duels naar de vijfde plaats.

Eerder op de dag kwam Napoli wel tot winst bij het gepromoveerde Benevento: 1-2. Lorenzo Insigne en Andrea Petagna waren trefzeker voor de formatie van coach Gennaro Gattuso, die met elf punten tweede staat. AC Milan gaat met twaalf punten aan kop en speelt maandag nog thuis tegen AS Roma.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A

Teleurstelling bij Juventus na het gelijkspel tegen Hellas Verona. (Foto: Pro Shots)

Isak helpt Real Sociedad aan koppositie

In Spanje nam Real Sociedad de koppositie in La Liga over van Real Madrid. De Basken waren thuis met 4-1 te sterk voor SD Huesca dankzij onder meer een goal van voormalig Willem II-spits Alexander Isak.

Sociedad heeft een punt meer dan Real en nummer drie Granada, maar die twee ploegen hebben beide een wedstrijd minder gespeeld. Granada won zondag met 0-1 op bezoek bij Getafe.

Atlético Madrid heeft de minste verliespunten in La Liga. De ploeg van coach Diego Simeone staat met drie punten minder dan Sociedad vijfde, maar heeft ook twee duels minder gespeeld.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga