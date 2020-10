Teun Koopmeiners is ziedend na afloop van het vijfde gelijkspel op rij van AZ in de Eredivisie. De Alkmaarders gaven zondag ook op bezoek bij ADO Den Haag een voorsprong uit handen: 2-2.

"We gaan schandalig met onze eigen kansen om, dan krijg je dit", foeterde Koopmeiners na de wedstrijd bij FOX Sports. "We moeten heel erg in de spiegel kijken hoe we daarmee omgaan."

AZ kwam in Den Haag tot tweemaal toe op voorsprong via doelpunten van Albert Gudmundsson en Jesper Karlsson. De Alkmaarders leken op weg naar de eerste zege van het seizoen, maar in de 87e minuut ging het opnieuw mis door een treffer van Michiel Kramer.

"Niemand doet het expres, maar het is ook een kwestie van professionaliteit om de ballen binnen te schieten", treurde Koopmeiners. "We missen voor open doel en we maken rare acties op onnodige momenten. Dat kan echt niet."

Teleurstelling bij AZ na het gelijkspel in Den Haag. (Foto: ANP)

'Het blijft hetzelfde riedeltje'

Het was de vierde keer op rij dat AZ een voorsprong uit handen geeft in de Eredivisie. Eerder kwamen achtereenvolgens Fortuna Sittard (3-3), Sparta Rotterdam (4-4) en VVV-Venlo (2-2) terug uit geslagen positie tegen de ploeg van trainer Arne Slot.

"Het was niet zakelijk en volwassen genoeg om een overwinning over de streep te trekken", doelde de aanvoerder op het spel tegen ADO. "Het is een cliché, maar als je hem zelf niet binnenschiet, valt de goal aan de andere kant. Het blijft hetzelfde riedeltje."

Door de matige start van het seizoen is AZ met vijf punten terug te vinden op de tiende plaats, al heeft de ploeg nog wel een wedstrijd tegoed. Tegen ADO misten de Noord-Hollanders bovendien vijftien spelers die zijn besmet met het coronavirus.

