Een door corona geteisterd AZ heeft zondag ook bij ADO Den Haag een zeker lijkende overwinning in de Eredivisie weggegeven. Bij afwezigheid van vijftien besmette spelers verspeelden de Alkmaarders tot twee keer toe een voorspong: 2-2.

Het is de vierde keer op rij dat AZ een voorsprong uit handen geeft in de Eredivisie. Eerder kwamen achtereenvolgens Fortuna Sittard (3-3), Sparta Rotterdam (4-4) en VVV-Venlo (2-2) terug uit geslagen positie tegen de ploeg van trainer Arne Slot.

Albert Gudmundsson brak in de 33e minuut nog de ban voor AZ met een schot van dichtbij in de kruising. Het was voor de IJslander, die vanwege een schorsing van Jonas Svensson voor het eerst sinds eind september een basisplaats kreeg, zijn eerste treffer van het seizoen.

ADO Den Haag liet het er niet bij zitten en kwam halverwege de tweede helft op gelijke hoogte door een fraaie treffer van Milan van Ewijk. De rechtsback nam een hoekschop van John Goossens direct op de pantoffel en liet AZ-doelman Marco Bizot kansloos.

Nog geen twee minuten later kwam AZ weer op voorsprong. ADO-verdediger Peet Bijen schoof de bal in de opbouw zomaar in de voeten van Jesper Karlsson, die dat buitenkansje gretig benutte met een schot in de korte hoek.

Drie minuten voor tijd bezorgde Michiel Kramer ADO een punt. Een voorzet van Van Ewijk schoot door in het strafschopgebied van AZ en invaller Kramer was er bij de tweede paal als de kippen bij om Bizot te verschalken.

AZ-trainer Arne Slot kan het niet geloven dat zijn ploeg voor de vierde keer op rij in de Eredivisie een voorsprong uit handen geeft. (Foto: Pro Shots)

Duel ging door ondanks nieuwe gevallen bij AZ

Vlak voor de aftrap in Den Haag werd duidelijk dat er nog eens twee spelers van AZ positief waren getest op het coronavirus. Daarmee kwam de teller op vijftien besmette spelers. Ondanks de corona-uitbraak in de selectie gingen de afgelopen wedstrijden, donderdag in de Europa League tegen Napoli (0-1-zege) en zondag dus tegen ADO Den Haag, gewoon door.

Hoewel trainer Slot vanwege de privacywetgeving niet mag zeggen wie er besmet zijn met COVID-19, ontbraken zondag tegen ADO onder anderen Oranje-internationals Myron Boadu en Jordy Clasie in de wedstrijdselectie.

Dankzij de vijfde remise op rij stijgt AZ, dat in het afgebroken vorige seizoen nog als tweede eindigde, naar de tiende plaats in de Eredivisie. De Alkmaarders staan al tien punten achter op koploper Ajax, al hebben ze nog wel een wedstrijd tegoed. ADO Den Haag blijft met vier punten uit zes duels vijftiende.

