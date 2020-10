Bondscoach Frank de Boer heeft Daley Sinkgraven opgenomen in de 34-koppige voorselectie van het Nederlands elftal voor de interlandperiode in november. Het is voor het eerst dat de verdediger annex middenvelder van Bayer Leverkusen op een selectielijst van Oranje staat.

Sinkgraven is dit seizoen een vaste waarde bij het Bayer Leverkusen van de Nederlandse trainer Peter Bosz. De Drent, die vijf duels bij Jong Oranje speelde, begon in alle Bundesliga-wedstrijden van de Duitse subtopper in de basis als linkervleugelverdediger. In 2019 maakte hij de overstap van Ajax naar Leverkusen nadat hij vier jaar in Amsterdam onder contract had gestaan.

Naast Sinkgraven zijn ook linksachter Patrick van Aanholt (Crystal Palace) en vleugelaanvaller Javairô Dilrosun (Hertha BSC) opvallende namen in de voorselectie van De Boer. Negenvoudig international Van Aanholt speelde in november vorig jaar voor het laatst een interland, de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (5-0). Dilrosun debuteerde in 2018 in Oranje, maar daar bleef het voorlopig ook bij.

In vergelijking met de definitieve selectie van het Nederlands elftal vorig maand ontbreekt alleen aanvoerder Virgil van Dijk. De verdediger liep vorige week bij zijn club Liverpool een zware knieblessure op in de Merseyside-derby met Everton. Van Dijk is naar verwachting maanden uit de roulatie.

Frank de Boer werd eind september aangesteld als bondscoach bij het Nederlands elftal. (Foto: Pro Shots)

Oranje nog zonder zege onder bondscoach De Boer

Het Nederlands elftal speelt op 11 november een oefeninterland tegen Spanje, waarna de ploeg van bondscoach De Boer het in de Nations League opneemt tegen Bosnië en Herzegovina (15 november, Amsterdam) en Polen (18 november, Chorzów). Op 6 november wordt de definitieve selectie bekend.

Oranje wacht nog altijd op de eerste overwinning onder De Boer, die eind september werd aangesteld als keuzeheer. Nederland verloor van Mexico in de debuutwedstrijd van de Noord-Hollander, waarna in de Nations League ook niet gewonnen werd van Bosnië en Herzegovina (0-0) en Italië (1-1).

Nederland moet op z'n minst één wedstrijd winnen om zich te plaatsen voor de Final Four van de Nations League, waarin de groepswinnaars uit divisie A strijden om de eindzege in het lucratieve oefentoernooi. Oranje staat met vijf punten uit vier duels derde, achter koploper Polen (zeven punten) en nummer twee Italië (zes punten). De Final Four staat in juni 2021 op het programma.

Selectie Oranje:



Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City).

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Perr Schuurs (Ajax), Daley Sinkgraven (Bayer Leverkusen), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ).

Middenvelders: Donny van de Beek (Manchester United), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanvallers: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Mohamed Ihattaren (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).