Feyenoord-trainer Dick Advocaat baalde zondag van de vele fysieke ongemakken binnen zijn selectie. De Rotterdammers speelden met 2-2 gelijk op bezoek bij laagvlieger RKC Waalwijk.

Feyenoord kampte in Waalwijk met behoorlijk wat fysieke ongemakken. João Teixeira, invaller Nicolai Jørgensen en Orkun Kökçü moesten worden gewisseld, terwijl Bryan Linssen en Bart Nieuwkoop uit voorzorg in de rust in de kleedkamer achterbleven met het oog op het drukke programma.

Vooral de blessure van spits Jørgensen baarde Advocaat zorgen. De Deen maakte met een liesblessure van dichtbij nog wel de 1-1, terwijl zijn vervanger langs de zijlijn al klaarstond.

"Nico doet het natuurlijk niet bewust, het zit in zijn lichaam. Maar we hebben dit seizoen nog niets aan hem gehad, dat is wel een probleem", zei Advocaat tegen Fox Sports.

Advocaat wilde het puntenverlies niet aan de blessures wijten. "Als Feyenoord moet je hier gewoon winnen. Maar een groot aantal spelers van ons zat totaal niet in de wedstrijd."

Feyenoord kwam na rust tot tweemaal toe op achterstand, maar Ridgeciano Haps redde kort voor tijd met een fraaie treffer een punt voor de Rotterdammers. "Gelukkig maken we nog een wereldgoal, anders verlies je hier ook nog", somberde Advocaat.

Berghuis praat na in Waalwijk na het gelijkspel met RKC. (Foto: Pro Shots)

Berghuis: 'Drie wedstrijden per week is te doen'

Feyenoord speelde donderdagavond nog in Kroatië in de Europa League tegen Dinamo Zagreb (0-0). Aanvoerder Steven Berghuis wilde het drukke programma niet als excuus voor het puntenverlies aangrijpen.

"Fysiek is het gewoon te doen om drie wedstrijden in een week te spelen. Uiteindelijk spelen we gewoon niet goed genoeg. We liepen in de tweede helft achter de feiten aan", vond de aanvaller.

Eerder dit seizoen verloor Feyenoord ook al punten tegen op papier mindere tegenstanders FC Twente en Sparta Rotterdam (beide 1-1). Berghuis liet zich na het eerdere puntenverlies kritisch uit op de ploeg, maar leek zich zondag in te houden.

"Aan het begin hadden we nog een aantal goede aanvallen, daarna was het gewoon niet goed genoeg meer. We hebben hier diep moeten gaan om de 2-2 te maken."

Feyenoord heeft ook de komende weken een druk programma. Donderdag spelen de Rotterdammers in de Europa League tegen het Oostenrijkse Wolfsburger AC, zondag staat er een uitwedstrijd tegen FC Emmen op het programma.

