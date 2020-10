Feyenoord heeft zondag voor de tweede keer op rij puntenverlies geleden in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Advocaat stelde vorige week op eigen veld al teleur tegen Sparta Rotterdam (1-1) en kwam ditmaal niet verder dan een 2-2-gelijkspel bij RKC Waalwijk.

Na een doelpuntloze eerste helft kwam het sterkere Feyenoord verrassend op achterstand door een treffer Cyril Ngonge. Na de gelijkmaker van Nicolai Jørgensen nam RKC via invaller Ola John weer de leiding en was het Ridgeciano Haps die de eindstand bepaalde.

Met het gelijkspel in het Mandemakers Stadion verzuimt Feyenoord de derde plek in de Eredivise over te nemen van PSV, dat eerder op de dag een 2-1-nederlaag leed tegen Vitesse. RKC pakte het vijfde punt van het seizoen.

Feyenoord vervolgt het seizoen donderdag met een thuiswedstrijd tegen Wolfsberger AC in de Europa League. Drie dagen later gaat de ploeg van Advocaat op bezoek bij FC Emmen.

Sterker Feyenoord scoort niet

Feyenoord zette RKC zondag direct met de rug tegen de muur, maar had moeite om tot uitgespeelde kansen te komen. Aanvoerder Steven Berghuis probeerde het met een knal van afstand en Bryan Linssen raakte de lat, al deed hij dat in buitenspelpositie.

Toch bleven de Rotterdammers de meeste aanspraak maken op een doelpunt. Berghuis, João Teixeira en Haps doken gevaarlijk op voor het doel van RKC, maar hadden geen geluk in de afronding.

Tegenvaller voor Feyenoord was het uitvallen van Teixeira. De Portugese nieuweling, die in zijn eerste wedstrijden een goede indruk maakte, moest zich na iets meer dan een half uur laten wisselen. Jørgensen verving hem.

Nicolai Jørgensen viel in, scoorde en moest zich weer laten wisselen. Zijn vervanger was Christian Conteh. (Foto: Pro Shots)

Fraaie goals Ngonge en Haps

Wie dacht dat het Rotterdamse overwicht in de tweede helft alsnog tot een voorsprong voor de bezoekers zou leiden, kwam bedrogen uit. Vroeg in de tweede helft nam RKC namelijk verrassend de leiding: Ngonge schoot de bal na een knappe actie fraai in de hoek.

Feyenoord bleef de bovenliggende partij en kreeg kansen via Luciano Narsingh en Berghuis voordat het via Jørgensen dan eindelijk raak was. De Deense spits trof de paal en rondde vervolgens alsnog af, waarna hij zich met een liesblessure weer moest laten wisselen.

Met de slotfase in aantocht liet RKC zich vooral via John een paar keer gelden en bij de derde schietkans was het raak voor de invaller, die voor het eerst scoorde sinds hij dit seizoen terugkeerde in de Eredivisie.

Feyenoord rechtte nog één keer de rug en dat betaalde zich uit toen Haps een fraaie aanname vervolgde met een prachtig schot in de verre hoek. Een overwinning zat er echter niet meer in voor de Rotterdammers.

Ola John maakte zijn eerste doelpunt sinds hij terugkeerde in de Eredivisie. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie