Koploper Everton is de ongeslagen status in de Premier League kwijtgeraakt door een 2-0-nederlaag bij Southampton. In de Bundesliga droeg Wout Weghorst met een treffer bij aan de 2-1-zege van VfL Wolfsburg op Arminia Bielefeld.

Het verlies tekende zich zondag al vroeg af voor Everton, dat in de eerste vijf wedstrijden vier keer won en ook gelijkspeelde in de Merseyside-derby met Liverpool (2-2). James Ward-Prowse brak na 27 minuten spelen de ban met een schot in de verre hoek.

Nog voor rust verdubbelde Southampton de voorsprong. Danny Ings vond met een voorzet Che Adams bij de tweede paal en ook de spits werkte koelbloedig af.

Everton ging wel op jacht naar de aansluitingstreffer, maar was niet bij machte om verdediging van de thuisclub te slechten. Een kleine twintig minuten voor tijd werd de wedstrijd beslist met de rode kaart voor Everton-verdediger Lucas Digne, die van achteren fors doorhaalde op Kyle Walker-Peters.

Ondanks de eerste competitienederlaag blijft Everton voorlopig koploper in de Premier League. De blauwhemden staan in punten gelijk met aartsrivaal Liverpool, maar hebben een beter doelsaldo (+5 om +1).

Weghorst na zijn treffer voor Wolfsburg. (Foto: Pro Shots)

Weghorst scoort voor winnend Wolfsburg

In de Bundesliga maakte Wout Weghorst de openingstreffer voor Wolfsburg bij de 2-1-zege op Arminia Bielefeld. Bij het gepromoveerde Bielefeld stonden Mike van der Hoorn en PSV-huurling Ritsu Doan in de basis.

Het was de eerste zege van het seizoen voor Wolfsburg, dat de Bundesliga was begonnen met vier gelijke spelen op rij. Bielefeld verloor voor de derde keer op rij en staat met vier punten uit vijf duels in de onderste regionen.

