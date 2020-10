Roger Schmidt begrijpt er helemaal niets van dat scheidsrechter Bas Nijhuis zondag in de slotseconden van Vitesse-PSV (2-1) terugkwam op zijn beslissing om de Eindhovenaren een penalty te geven. De coach voelt zich zwaar benadeeld en is woedend.

PSV'er Jorrit Hendrix werd in de laatste minuut van de extra tijd in zijn rug gelopen door Vitessenaar Eli Dasa. Nijhuis wees naar de stip, maar keek op advies van de VAR naar de beelden en draaide zijn besluit terug. Na het laatste fluitsignaal ging Schmidt verhaal halen.

"En ik ben nog steeds boos. Ik vroeg hem waarom hij de beelden ging bekijken terwijl hij zelf vijf meter bij de situatie vandaan stond", zei Schmidt later tegen FOX Sports.

"Je mag alleen de beelden bekijken als er een duidelijke fout is gemaakt. Dit was geen duidelijke fout. Misschien kent hij de regels niet. Ik vroeg het hem en het enige wat hij antwoordde was of ik een gele of rode kaart wilde."

De spelers van PSV begrepen weinig van de beslissing van Bas Nijhuis. (Foto: ANP)

'Het was niet onze middag'

Gelegenheidsaanvoerder Hendrix was milder over Nijhuis. "Het zal wel. Ik vind het niet slim wat Dasa deed, maar het is niet aan mij om hierover te oordelen. Het is een penalty die je wel of niet kunt geven. Het is al zo vaak discutabel geweest", zei hij.

PSV miste vooral vanwege coronabesmettingen veel spelers in Arnhem, wat betekende dat er maar vijf spelers op de reservebank zaten, van wie slechts drie veldspelers. "Het coronavirus houdt iedereen in de wereld bezig, dus ons ook. We waren gemotiveerd om te vlammen, maar dat lukte niet", aldus Hendrix.

"De tweede helft was wel aardig, maar het was te laat. Daarvoor lukt niet alles en kwamen we ongelukkig met 1-0 achter uit een standaardsituatie. Dat gebeurt ons iets te vaak. We knokten ons goed terug, maar het was niet onze middag."

De nederlaag in Arnhem betekent dat PSV de koppositie in de Eredivisie kwijt is aan Ajax, dat zaterdag al met liefst 0-13 van VVV-Venlo won.

