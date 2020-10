AZ heeft zondag in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag twee nieuwe coronabesmettingen in de spelersgroep gemeld. In totaal zijn nu vijftien spelers besmet.

Het is niet bekend of de betreffende spelers symptomen van het virus vertonen. Ook is niet duidelijk om welke twee spelers het gaat. De Alkmaarders beroepen zich op de privacywet.

AZ laat tegelijkertijd weten dat een van de besmette spelers een negatieve test heeft afgelegd. Diegene is ook inzetbaar voor de wedstrijd tegen ADO Den Haag, die ondanks de grote hoeveelheid positieve testen doorgaat (aftrap 20.00 uur).

AZ meldde dinsdag nog acht nieuwe besmettingen in de selectie van trainer Arne Slot in aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen Napoli. Met een uitgeklede selectie reisde AZ af naar Napels, waar donderdag een sensationele 0-1-zege werd geboekt op de Italiaanse grootmacht. Onder anderen international Myron Boadu behoorde niet tot de selectie.

Trainer Slot benadrukte eerder al dat AZ alle coronarichtlijnen van het RIVM heeft nageleefd om een uitbraak te voorkomen. "Wij hebben een ongelooflijk vakkundige dokter, die maandenlang ontzettend proactief bezig is geweest met het naleven van de protocollen en het testbeleid. We vinden zelf dat we er alles aan gedaan hebben om deze uitbraak tegen te gaan", aldus Slot.