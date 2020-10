PSV is er zondag niet in geslaagd om de koppositie in de Eredivisie weer over te nemen van Ajax. Met een ploeg waarin vooral vanwege coronabesmettingen veel spelers ontbraken gingen de Eindhovenaren met 2-1 onderuit bij Vitesse.

Halverwege stond Vitesse verdiend met 1-0 voor door een treffer van verdediger Jacob Rasmussen. Vroeg in de tweede helft maakte Olivier Boscagli gelijk, maar door een doelpunt van Loïs Openda nam de thuisploeg weer de leiding.

In de slotseconden leek PSV alsnog de kans op een punt te krijgen, maar op advies van de VAR kwam arbiter Bas Nijhuis terug op zijn besluit om de Eindhovenaren een penalty te geven. Het betekende dat de 24-voudig landskampioen de eerste nederlaag ooit leed in stadion GelreDome.

PSV moest het in Arnhem zonder aanvoerder Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe en Joël Piroe doen, die allemaal het coronavirus hebben. Bovendien ontbrak Mario Götze wegens een lichte spierblessure. Trainer Roger Schmidt moest flink puzzelen en had slechts vijf wisselspelers tot zijn beschikking, onder wie drie veldspelers.

Concurrent Ajax speelde zaterdag al en zette een nieuw Eredivisie-record neer door VVV-Venlo met liefst 0-13 opzij te zetten. De Amsterdammers leiden met vijftien punten en blijven Vitesse op doelsaldo voor. PSV heeft als nummer drie twee punten minder en kan nog gepasseerd worden door Feyenoord.

Er zaten slechts vijf spelers op de reservebank van PSV. (Foto: Pro Shots)

Vitesse neemt snel de leiding

In een eerste helft met weinig hoogtepunten kwam PSV in Arnhem al binnen tien minuten op achterstand. Keeper Yvon Mvogo had geen antwoord op een knappe tegendraadse kopbal van Vitesse-verdediger Rasmussen.

Het gehavende PSV kon aanvallend niet echt potten breken en ontsnapte voor rust aan een 2-0-achterstand, toen middenvelder Sondre Tronstad na een mooie aanval op Mvogo stuitte.

In de tweede helft kwam PSV beter in de wedstrijd en dat resulteerde in een vroege gelijkmaker, die op dezelfde manier tot stand kwam als het openingsdoelpunt. Ditmaal was het Boscagli die raak kopte uit een corner.

Twee minuten later was het echter alweer raak voor Vitesse. Na een aanval over links rondde Openda met een fraaie voetbeweging af. De VAR constateerde dat de Belgische aanvaller nét geen buitenspel stond. Met de ingevallen Donyell Malen zocht PSV vervolgens naar de gelijkmaker, maar van een overtuigend offensief was eigenlijk geen moment sprake.

Toch leken de Eindhovenaren een punt te gaan redden, ware het niet dat Nijhuis na tussenkomst van de VAR toch geen overtreding op gelegenheidsaanvoerder Jorrit Hendrix zag en terugkwam op zijn beslissing om een strafschop te geven.

