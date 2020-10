Trainer Dick Advocaat past geen wijzigingen toe in zijn basiself voor de competitiewedstrijd van Feyenoord tegen RKC Waalwijk. Dat betekent dat Orkun Kökçü zondag het vertrouwen krijgt als vervanger van de geblesseerde Leroy Fer.

Fer liep vorige week in het duel met Sparta Rotterdam (1-1) een hamstringblessure op en is volgens Advocaat ruim een maand uit de roulatie. Kökçü, die een tijdje reserve was in Rotterdam, stond donderdag ook al in de basis voor de openingswedstrijd van de Europa League tegen Dinamo Zagreb, die in een doelpuntloos gelijkspel eindigde.

Na vijf duels is Feyenoord nog ongeslagen in de Eredivisie, maar de ploeg van trainer Advocaat speelde twee keer teleurstellend gelijk, tegen FC Twente (1-1) en dus Sparta (1-1). Door de remise van vorige week tegen stadgenoot Sparta verloor Feyenoord de koppositie in de Eredivisie aan PSV.

RKC Waalwijk speelde woensdag nog een inhaalwedstrijd tegen PEC Zwolle. Dit duel, dat werd uitgesteld na een corona-uitbraak bij RKC, kende geen winnaar (1-1), waardoor de Waalwijkers inmiddels vier punten hebben verzameld uit vijf duels.

RKC Waalwijk-Feyenoord begint zondag om 16.45 uur in het Mandemakers Stadion in Waalwijk en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis.

Opstelling RKC Waalwijk: Lamprou; Bakari, Meulensteen, Touba, Wouters; Anita, Tahiri, Olsak; Ngonge, Damascan, Sow.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Haps; Kökçü, Toornstra, Teixeira; Berghuis, Linssen, Diemers.