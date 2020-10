Trainer Kevin Hofland van Fortuna Sittard heeft zich zwaar geërgerd aan de manier waarop zijn ploeg zondag in het veld stond tegen FC Groningen. De Limburgers speelden ver onder de maat en verloren met 1-3.

"Ik ben pissig, maar vooral teleurgesteld en een beetje terneergeslagen over wat we hebben laten zien", zei Hofland in Sittard tegen FOX Sports. "Voor het eerst dit seizoen kreeg ik het gevoel dat we echt onacceptabel speelden. Bij rust had ik er wel zeven of acht kunnen wisselen."

Halverwege leidde FC Groningen al met 0-2 door treffers van Jørgen Strand Larsen. Mats Seuntjens zorgde in de 54e minuut weliswaar vanaf de stip voor de aansluitingstreffer, maar Fortuna kwam niet echt terug in de wedstrijd en incasseerde in de 79e minuut de 1-3 van Bart van Hintum.

"Na de penalty was er gewoon geen reactie van onze kant en dan speel je eigenlijk een verloren wedstrijd", oordeelde Hofland. "Ik miste de energie en een bepaalde agressiviteit in het team. Fouten maken is niet erg, maar het gaat om de manier waarop je de duels ingaat en voor de tweede bal vecht. Ik mis karakter in het team."

FC Groningen was ook zonder Arjen Robben een maatje te groot voor Fortuna Sittard. (Foto: Pro Shots)

'Dit is wel een aardige tik'

Fortuna bleef door de thuisnederlaag op twee punten steken en is de hekkensluiter in de Eredivisie. De Limburgers verloren eerder dit seizoen al van FC Twente (2-0), sc Heerenveen (1-3) en PSV (2-0), terwijl er ook al niet werd gewonnen van AZ (3-3) en FC Emmen (2-2).

"Zo'n wedstrijd als deze kun je een keer hebben, maar tegen FC Twente en in de eerste helft tegen Heerenveen ging het ook al zo. Het is dus niet de eerste keer", aldus Hofland, die de nederlaag tegen Groningen omschrijft als "een aardige tik".

"Ik voel me wel min of meer in de steek gelaten door de ploeg. Als je de jongens op het veld zag lopen; dat was onacceptabel. Als ik iemand op de bank had zitten die de nodige agressiviteit kon brengen, had ik diegene gebracht."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie