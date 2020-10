Sparta Rotterdam wacht nog altijd op een zege in de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk Fraser leek tegen Heracles Almelo op weg naar de eerste driepunter van het seizoen, maar moest met tien man alsnog de gelijkmaker incasseren: 1-1. FC Groningen won zonder Arjen Robben van Fortuna Sittard: 1-3

Na een saaie eerste helft zonder noemenswaardige momenten brak Abdou Harraoui vlak na rust de ban voor de thuisclub. De Nederlandse jeugdinternational kreeg vanaf de rand van het strafschopgebied een afvallende bal voor de voeten en bedacht zich geen moment. Omdat de inzet onderweg nog werd beroerd door een Spartaan, was Heracles-doelman Michael Brouwer kansloos.

Sparta was al snel veroordeeld tot het verdedigen van de voorsprong, omdat Adil Auassar nog geen tien minuten later een rode kaart kreeg van scheidsrechter Serdar Gözübüyük voor natrappen richting Rai Vloet. De leidsman had de actie van de aanvoerder van Sparta gemist, maar de VAR riep hem naar de zijkant om de beelden te bekijken. Gözübüyük kon niets anders dan rood trekken.

'De Kasteelbewoners' hielden nog even stand met tien man, maar een kwartier voor tijd kwam de langverwachte gelijkmaker op het scorebord. Het was uitgerekend Vloet die scoorde. De aanvaller mikte de bal bekeken in de verre hoek.

Heracles ging in de slotfase nog wel op jacht naar de zege, maar moest zich tevredenstellen met een gelijkspel. Ondanks het uitblijven van de eerste overwinning in de Eredivisie staat Sparta dankzij de remise de laatste plaats wel af aan Fortuna Sittard.

Jørgen Strand Larsen was de grote man bij FC Groningen met twee doelpunten. (Foto: Pro Shots)

FC Groningen wint ook zonder Robben

FC Groningen boekte eerder op zondag de derde overwinning van het seizoen. De 'Trots van het Noorden' was in Limburg met 1-3 te sterk voor Fortuna Sittard.

Bij rust was het 0-2. Beide doelpunten kwamen op naam van Jørgen Strand Larsen. De in september aangetrokken twintigjarige Noorse spits maakte zijn eerste treffers in Groningse dienst.

In de tweede helft beet Fortuna meer van zich af en dat resulteerde binnen tien minuten in een penalty, die werd benut door Mats Seuntjens. Met een rake vrije trap zorgde Bart van Hintum namens Groningen in de slotfase voor de beslissing.

Op de ochtend voor de wedstrijd werd bekend dat Robben de wedstrijd in Sittard zou missen. De 36-jarige aanvaller heeft wat lichte fysieke klachten en wilde geen risico nemen.

Na zes Eredivisie-speelrondes staat FC Groningen in de subtop. De ploeg van trainer Danny Buijs heeft tien punten. Fortuna wacht nog altijd op de eerste overwinning en staat voorlaatste.

Later op zondag worden nog twee Eredivisie-duels gespeeld: RKC Waalwijk-Feyenoord (16.45 uur) en ADO Den Haag-AZ (20.00 uur).

