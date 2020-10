FC Groningen heeft zondag de derde overwinning van het seizoen geboekt. Zonder Arjen Robben was de 'Trots van het Noorden' in Limburg met 1-3 te sterk voor Fortuna Sittard.

Bij rust was het 0-2. Beide doelpunten kwamen op naam van Jørgen Strand Larsen. De in september aangetrokken twintigjarige Noorse spits maakte zijn eerste treffers in Groningse dienst.

In de tweede helft beet Fortuna meer van zich af en dat resulteerde binnen tien minuten in een penalty, die werd benut door Mats Seuntjens. Met een rake vrije trap zorgde Bart van Hintum namens Groningen in de slotfase voor de beslissing.

Op de ochtend voor de wedstrijd werd bekend dat Robben de wedstrijd in Sittard zou missen. De 36-jarige aanvaller heeft wat lichte fysieke klachten en wilde geen risico nemen.

Na zes Eredivisie-speelrondes staat FC Groningen in de subtop. De ploeg van trainer Danny Buijs heeft tien punten. Fortuna wacht nog altijd op de eerste overwinning en staat voorlaatste.

Later op zondag worden nog vier Eredivisie-duels gespeeld: Vitesse-PSV, Sparta Rotterdam-Heracles Almelo (allebei om 14.30 uur), RKC Waalwijk-Feyenoord (16.45 uur) en ADO Den Haag-AZ (20.00 uur).

