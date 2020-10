PSV moet het zondag in de uitwedstrijd tegen Vitesse vanwege coronabesmettingen zonder aanvoerder Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe en Joël Piroe stellen.

Gakpo, Rosario en Delanghe testten woensdag al positief en ontbraken deze week op de training. Dumfries en Baumgartl kwamen donderdag wél in actie in het Europa League-duel met Granada (1-2), maar zijn onlangs net als Piroe positief getest.

Met Eran Zahavi en Jordan Teze bleken er vorige week al twee spelers van PSV besmet te zijn. De spits en de verdediger hervatten deze week de training bij de Eindhovenaren en zouden moeten kunnen spelen tegen Vitesse.

PSV is niet de enige Eredivisie-club die kampt met een uitbraak van het COVID-19-virus binnen de selectie. AZ miste donderdag in het Europa League-duel met Napoli (0-1-winst) maar liefst dertien spelers die positief waren getest. Ook veel andere clubs worden - weliswaar in mindere mate - geteisterd door de pandemie.

De wedstrijd tussen Vitesse en PSV begint zondag om 14.30 uur in het GelreDome en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. Bij een overwinning in Arnhem neemt de ploeg van trainer Roger Schmidt de koppositie in de Eredivisie over van Ajax.

