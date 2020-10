Trainer Gian Piero Gasperini realiseert zich dat Atalanta dinsdag in de Champions League tegen Ajax een stuk beter voor de dag moet komen dan zaterdag in de Serie A. De Italianen gingen met een sterk gewijzigd elftal met 1-3 ten onder tegen Sampdoria.

"De nederlaag is te wijten aan mijn experimenten. Dit is wat er gebeurt als je te veel nieuwe spelers snel wil inpassen", zei Gasperini na de wedstrijd tegen Italiaanse media. "Tegen Ajax wordt het een heel andere wedstrijd en dan moeten we er weer staan."

Atalanta begon met zeven wijzigingen in de basiself ten opzichte van het Champions League-duel met FC Midtjylland (0-4) en stond na een uur spelen al op een 0-2-achterstand. Duván Zapata maakte tien minuten voor tijd vanaf de stip de aansluitingstreffer, maar in blessuretijd stelde Sampdoria alsnog de zege veilig.

"Aan de ene kant moeten we ervoor zorgen dat de nieuwe spelers zo snel mogelijk gewend zijn. Maar aan de andere kant moeten we wel een bepaalde balans in het elftal houden en niet te veel experimenteren", zei Gasperini over zijn dilemma. Tegen Ajax zal hij logischerwijs geen spelers rust geven.

"We treffen dinsdag een ploeg met heel veel kwaliteit die snel en technisch goed speelt. Ajax is een van de sterkere teams. We zullen dinsdag beter voor de dag moeten komen, want het wordt een heel belangrijke wedstrijd in de strijd om een plek in de achtste finales."

De wedstrijd tussen het Nederlands getinte Atalanta - Sam Lammers, Marten de Roon en Hans Hateboer staan daar onder contract - en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur in Bergamo. De Amsterdammers begonnen de groepsfase van de Champions League woensdag met een ongelukkige 0-1-nederlaag tegen Liverpool.

