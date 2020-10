De opluchting was zaterdagavond groot bij Real Madrid na de fraaie 1-3-zege op FC Barcelona in El Clásico. De ploeg van trainer Zinédine Zidane zat in een mindere periode, maar voorkwam in Camp Nou een crisis.

Real verloor vorige week verrassend op eigen veld met 0-1 van Cádiz CF en ging vier dagen later ook ten onder in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk (2-3). Uitgerekend in de uitwedstrijd tegen rivaal Barcelona herstelden de bekritiseerde Madrilenen zich.

"We wisten hoe we de kritiek opzij moesten schuiven en dat was door een eenheid te vormen na een vreselijke week. Er was geen tijd om te mokken", zei aanvoerder Sergio Ramos na het duel in Camp Nou, waar hij na rust scoorde uit een strafschop.

De 34-jarige Spanjaard zorgde in zijn 45e Clásico voor de 1-2, waarna Luka Modric in de slotfase de overwinning van Real veiligstelde. De eerste twee doelpunten vielen al in de eerste acht minuten en kwamen op naam van Federico Valverde en Ansu Fati.

Sergio Ramos schoot in de tweede helft een penalty binnen. (Foto: Pro Shots)

Trainer Zidane betwijfelt of kritiek terecht was

Ramos vindt dat zijn ploeg eerherstel heeft getoond in Barcelona. "We hebben laten zien dat kritiek ons niks doet en dat we altijd blijven gaan. Ik zit hier nu zestien jaar en ik weet dat een crisis al na twee slechte wedstrijden kan ontstaan. Laten we hopen dat het bij die twee duels blijft. Deze zege is in ieder geval een mentale opsteker."

De overwinning is ook goed nieuws voor trainer Zidane, wiens positie volgens Spaanse media door de recente nederlagen onder druk kwam te staan. De Fransman vindt het lastig om te zeggen waarom Real tegen Barcelona wél goed voor de dag kwam.

"Soms is er geen goede verklaring voor een bepaalde prestatie, maar we willen hoe dan ook zo door blijven spelen", aldus Zidane. "Ik weet niet of de kritiek op mijn ploeg eerlijk was of niet. Het enige dat ik kan zeggen, is dat ik trots ben op mijn spelers. Na alles wat er over ons gezegd is, moeten we hier van genieten."

Real Madrid mag zich door de overwinning voorlopig koploper noemen in La Liga met dertien punten uit zes wedstrijden. Naaste belager en stadgenoot Atlético Madrid heeft twee punten minder en een wedstrijd minder gespeeld.

