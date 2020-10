Het duel tussen PEC Zwolle en Willem II heeft zaterdag geen winnaar gekregen. Ondanks een enerverende slotfase wisten beide ploegen het net niet te vinden en eindigde het duel in Tilburg in 0-0.

Dat er voor rust niet gescoord werd in het MAC³PARK-stadion mocht een klein wonder heten. Met name de thuisploeg kreeg genoeg kansen om een doelpunt te maken, maar Robbin Ruiter, en later zijn vervanger Jorn Brondeel, hield zijn doel schoon.

Willem II was de hele wedstrijd de mindere partij, maar was een kwartier voor tijd dicht bij de openingstreffer. Mike Trésor vond met een vrije trap het hoofd van Vangelis Pavlidis, maar de Griek kopte op de paal. Dat bleek het startsein van een tumultueuze slotfase.

Vijf minuten voor tijd kreeg Mustafa Saymak zijn tweede gele kaart na een overtreding op Derrick Köhn. In instantie legde arbiter Martin Pérez de bal op de stip, maar de VAR oordeelde dat de overtreding buiten het strafschopgebied was gemaakt.

Uit de daaropvolgende slim genomen vrije trap leek Jan-Arie van der Heijden de winnende goal te maken. Na minutenlang beraad met de VAR en het terugkijken van de beelden besloot de scheidsrechter het doelpunt echter af te keuren vanwege hinderlijk buitenspel van Sebastian Holmén.

Zowel PEC als Willem II verzuimde zijn tweede overwinning van het seizoen te boeken. De club uit Zwolle staat met zes punten uit zes wedstrijden negende en de Tilburgers staan met een punt minder één plek lager.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie.