Sc Heerenveen heeft zaterdagavond met liefst 4-0 gewonnen van FC Emmen, al speelde de ploeg van trainer Dick Lukkien het laatste kwartier met negen man. PEC Zwolle tegen Willem II eindigde na een tumultueuze slotfase in 0-0.

Heerenveen steeg door de zege naar de derde plaats op de Eredivisieranglijst, al komen PSV, Vitesse en Feyenoord zondag nog in actie. De Friezen kennen een uitstekende seizoensstart met vier zeges in zes wedstrijden, terwijl FC Emmen nog altijd niet gewonnen heeft en met drie punten zestiende staat.

Henk Veerman was zaterdagavond in het Abe Lenstra Stadion een van de uitblinkers bij Heerenveen met twee goals. De spits opende in de 26e minuut de score op aangeven van de Zweed Benjamin Nygren. De negentienjarige Nygren bekroonde zo zijn eerste basisplaats voor de Friese club en drie minuten later was hij zelf trefzeker. Veerman was ditmaal aangever voor Nygren, die deze maand overkwam van KRC Genk.

Met de 2-0 was de wedstrijd al zo goed als beslist en in de 52e minuut kon Emmen een goed resultaat helemaal uit het hoofd zetten na de tweede gele kaart en dus rood voor Simon Tibbling.

Met een hakje maakte Rodney Kongolo er twintig minuten voor tijd 3-0 en de 74e minuut was het voor de vierde keer raak. Joey Veerman gaf de assist en Henk Veerman scoorde. Daarmee stond de 4-0-eindstand op het scorebord, maar het werd nog erger voor Emmen. Nikolai Laursen kreeg direct rood van arbiter Sander van der Eijk vanwege een overtreding op Pawel Bochniewicz, waardoor de bezoekers het duel met negen spelers beëindigden.

Vreugde na afloop bij sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

VAR nadrukkelijk aanwezig bij PEC-Willem II

Dat er bij PEC-Willem II (0-0) voor rust niet gescoord werd in het MAC³PARK-stadion mocht een klein wonder heten. Met name de thuisploeg kreeg genoeg kansen om een doelpunt te maken, maar Robbin Ruiter, en later zijn vervanger Jorn Brondeel, hield zijn doel schoon.

Willem II was de hele wedstrijd de mindere partij, maar was een kwartier voor tijd dicht bij de openingstreffer. Mike Trésor vond met een vrije trap het hoofd van Vangelis Pavlidis, maar de Griek kopte op de paal. Dat bleek het startsein van een tumultueuze slotfase.

Vijf minuten voor tijd kreeg Mustafa Saymak zijn tweede gele kaart na een overtreding op Derrick Köhn. In eerste instantie legde arbiter Martin Pérez de bal op de stip, maar de VAR oordeelde dat de overtreding buiten het strafschopgebied was gemaakt.

Uit de daaropvolgende slim genomen vrije trap leek Jan-Arie van der Heijden de winnende goal te maken. Na minutenlang beraad met de VAR en het terugkijken van de beelden besloot de scheidsrechter het doelpunt echter af te keuren vanwege hinderlijk buitenspel van Sebastian Holmén.

Zowel PEC als Willem II verzuimde zijn tweede overwinning van het seizoen te boeken. De club uit Zwolle staat met zes punten uit zes wedstrijden negende en de Tilburgers staan met een punt minder één plek lager.

Discussie met de scheidsrechters bij PEC-Willem II. (Foto: Pro Shots)

