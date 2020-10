Ronald Koeman is zaterdag na afloop van zijn eerste Clásico (1-3-verlies) niet te spreken over de VAR. De coach van FC Barcelona vond de strafschop van Real Madrid onverdiend en vroeg scheidsrechter Juan Martínez Munuera na het laatste fluitsignaal om een verklaring.

Real kreeg na ruim een uur spelen een penalty nadat Sergio Ramos werd vastgehouden door Clément Lenglet. De Spaanse verdediger schoot vervolgens raak vanaf 11 meter en bracht 'De Koninklijke' daarmee op 1-2.

"Ik vond het geen strafschop, want Lenglet werd eerst vastgepakt door Ramos", stelde Koeman. "Ik vroeg de scheidsrechter waarom de VAR alleen maar tegen Barcelona is."

Enkele minuten voor rust werd Lionel Messi gevloerd door Casemiro, maar de arbiter en de VAR zagen daar geen strafschop voor Barcelona in.

"Ik hoop dat iemand me meer kan uitleggen over hoe de VAR in Spanje werkt", foeterde Koeman. "Tegen Sevilla en Getafe kregen we ook al geen hulp van de VAR. Het is goed dat er een VAR is, maar dan moet die er wel voor alle teams zijn."

Sergio Ramos benutte in de tweede helft een penalty voor Real Madrid. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben blij met de manier waarop we speelden'

Barcelona verloor uiteindelijk met 1-3 door een doelpunt van Luka Modric in de slotfase en leed de tweede competitienederlaag op rij. Vorige week werd met 1-0 verloren bij Getafe. Desondanks blijft Koeman optimistisch.

"Ik ben blij met de manier waarop we speelden", concludeerde hij. "De penalty heeft grote invloed gehad op het resultaat, maar ik heb vertrouwen in mijn selectie. Zelfs na de nederlagen tegen Getafe en Real Madrid. Met onze kwaliteiten zullen we uiteindelijk weer winnen. Daar twijfel ik niet aan."

Door het verlies in de Clásico is Barcelona met slechts zeven punten uit vijf wedstrijden terug te vinden in de middenmoot. Real gaat met dertien punten uit zes duels aan kop in La Liga.

