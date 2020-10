Erik ten Hag is zwaar onder de indruk van de manier waarop Ajax zaterdag de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo benaderde. De Amsterdammers hadden geen kind aan de Limburgers en zegevierden met liefst 0-13, een recordoverwinning in de Eredivisie.

"Tegen het einde van de wedstrijd werd er op de bank wel iets geroepen over een record, maar daar waren we niet zozeer mee bezig", zei Ten Hag bij de NOS. "De ploeg op het veld was wel heel hongerig en wilde goals maken. Dat vind ik prima."

Ajax, dat in de eerste helft vier keer en na rust liefst negen keer scoorde, verbeterde het record dat de club 48 jaar geleden zelf neerzette in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen op 19 mei 1972 met liefst 12-1 van Vitesse.

Tekenend voor de drang van Ajax naar doelpunten in Venlo was de actie van Klaas-Jan Huntelaar na de 0-10. De spits benutte een penalty en haastte zich naar het doel om de bal weer snel op de middenstip te krijgen. "Het is mooi om te zien wat Huntelaar overbrengt op de rest. Je moet altijd beter willen in de topsport", aldus Ten Hag.

'Moet ploeg compliment geven voor mentaliteit'

Voor Ajax betekende de monsterzege meer dan het vestigen van een Eredivisie-record. De 34-voudig landskampioen herstelde zich van de 0-1-nederlaag tegen Liverpool in de Champions League en kende een goede generale voor het treffen met Atalanta van dinsdag.

"Ik moet mijn ploeg een compliment geven voor de mentaliteit. Je wil natuurlijk altijd dat zulke wedstrijden makkelijk gaan, maar dat is niet altijd zo simpel", aldus Ten Hag, die geen medelijden had met het geplaagde VVV.

"Nee, dat had ik niet. Dit is topvoetbal en dan moet je ook doorgaan. Het ging vanzelf in onze ploeg, die de honger liet zien die we ook willen zien van spelers. Het was soms genieten. Nu moet er een streep onder en gaan we verder."

