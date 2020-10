Ajax heeft zaterdag geschiedenis geschreven in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag haalde in De Koel met liefst 0-13 uit bij VVV-Venlo en boekten daarmee de grootste zege ooit in de competitie. Een overzicht van alle records.

Ajax verbeterde met de 0-13 het eigen record uit 1972. Toen haalden de Amsterdammers op eigen veld met 12-1 uit tegen Vitesse.

Het kwam zes keer eerder voor dat een club met minstens tien doelpunten verschil won in de Eredivisie. De laatste keer dat een club met dubbele cijfers won, was precies tien jaar geleden. Toen vernederde PSV voor eigen publiek Feyenoord met 10-0.

In totaal werd acht keer eerder met dubbele cijfers gewonnen in de Eredivisie. Alleen Ajax en Sportclub Enschede deden dat een keer buitenshuis.

Grootste overwinningen in Eredivisie 2020: VVV-Venlo-Ajax (0-13)

1972: Ajax-Vitesse (12-1)

2010: PSV-Feyenoord (10-0)

1998: PSV-FC Volendam (10-0)

1973: PSV-Go Ahead Eagles (10-0)

1963: Feyenoord-NAC Breda (10-0)

1958: DOS-SHS (10-0)

1960: Sittardia-Sportclub Enschede (1-10)

Ajax verbetert ook record Sportclub Enschede

Ajax boekte logischerwijs ook de grootste uitzege ooit in de Eredivisie. Dat record was in handen van Sportclub Enschede, dat in 1960 met 1-10 uithaalde bij Sittardia.

Drie jaar geleden kwam Ajax al in de buurt van dat record. Toen werd mede door een hattrick van Donny van de Beek met 0-8 gewonnen bij NAC Breda.

In 1959 scoorde de 34-voudig landskampioen ook al eens negen keer in een uitwedstrijd in de Eredivisie. Toen werd SHS uit Scheveningen met 2-9 geklopt.

Grootste uitzeges in Eredivisie 2020: VVV-Venlo-Ajax (0-13)

1960: Sittardia-Sportclub Enschede (1-10)

2017: NAC Breda-Ajax (0-8)

1963: FC Volendam-Feyenoord (0-8)

1977: FC Amsterdam-AZ'67 (2-9)

1959: SHS-Ajax (2-9)

Grootste zege Ajax tegen profclub blijft wel staan

Voor Ajax is de overwinning op VVV niet de grootste in de clubgeschiedenis. In 1931 lieten de Amsterdammers geen spaan heel van VUC (17-0), maar dat was nog in de tijd dat er louter amateurvoetbal was in Nederland. De Eredivisie werd in 1956 opgericht.

In 1984 behaalde Ajax tegen Red Boys Differdange de grootste zege ooit op profniveau. De Luxemburgers werden in de eerste ronde van de UEFA Cup met liefst 14-0 verslagen.

Ook in de Europa Cup I haalde Ajax ooit dubbele cijfers. In 1979 werd de thuiswedstrijd tegen het Cypriotische Omonia Nicosia in de tweede ronde met 10-0 gewonnen.