De spelers van VVV-Venlo zitten in zak en as na de historische nederlaag tegen Ajax. De Amsterdammers wonnen zaterdag met liefst 0-13 in Limburg en boekten de grootste Eredivisie-zege ooit.

"Dit was kansloos, met vier uitroeptekens", zei de terneergeslagen reserve-aanvoerder Arjan Swinkels na het duel in De Koel tegen FOX Sports. "Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt en heb er eigenlijk ook geen woorden voor."

Bij rust stond het al 0-4 voor Ajax, waarna VVV aan het begin van de tweede helft ook nog eens met een man minder kwam te staan door een rode kaart van verdediger Chris Kum. De geplaagde doelman Delano van Crooy moest daarna nog eens negen treffers incasseren.

"Je weet dat je het moeilijk gaat krijgen tegen Ajax, maar we hebben ze een enorme dienst bewezen door ze - enkele dagen na een Europese wedstrijd - veel tijd en ruimte te geven. Je moet in de duels kunnen komen en dat hebben we geen moment gedaan. Het was een ontluisterende dag", aldus Swinkels.

De grootste zege ooit in de Eredivisie was 48 jaar lang de 12-1-zege van Ajax op Vitesse in 1972. Het is de zevende keer in de Eredivisie-historie dat een club met een marge van minimaal tien goals verschil wint.

Het is de tweede keer dit seizoen dat VVV drie of meer treffers incasseert, nadat de ploeg van trainer Hans de Koning het seizoen opende met een 3-5-zege op FC Emmen. De Limburgers hielden vorige week AZ nog op een 2-2-gelijkspel.

