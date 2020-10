Bayern München heeft zaterdag mede dankzij een hattrick van Robert Lewandowski met 5-0 gewonnen van Eintracht Frankfurt in de Bundesliga. RB Leipzig pakte door een 2-1-overwinning op Hertha BSC de koppositie.

Lewandowski maakte in de Allianz Arena zijn eerste twee treffers in de eerste helft. De Pool was trefzeker op aangeven van achtereenvolgens Kingsley Coman en Joshua Kimmich.

Na een uur maakte Lewandowski zijn hattrick vol tegen het kansloze Frankfurt, waar Bas Dost de hele wedstrijd speelde. Dit keer fungeerde Douglas Costa als aangever.

Bayern nam daarna gas terug, maar liep via invallers Leroy Sané en Jamal Musiala in de slotfase nog uit naar een ruime overwinning.

'Der Rekordmeister' steeg door de eenvoudige overwinning naar de tweede plek in de Bundesliga. Met twaalf punten uit vijf duels heeft de ploeg uit Beieren één punt achterstand op RB Leipzig.

Robert Lewandowski geeft aan hoe vaak hij gescoord heeft tegen Eintracht Frankfurt. (Foto: Pro Shots)

Leipzig vecht zich langs Hertha en naar koppositie

'Die Roten Bullen' grepen de koppositie dankzij een zwaarbevochten zege op Hertha BSC. De club uit Berlijn kwam in de achtste minuut al op voorsprong via Jhon Cordoba, maar Dayot Upamecano maakte drie minuten later alweer gelijk.

Na rust kreeg Deyovaisio Zeefuik binnen drie minuten twee keer geel, waarna Marcel Sabitzer met een benutte strafschop een kwartier voor tijd Leipzig de drie punten en de koppostie bezorgde.

Borussia Mönchengladbach meldde zich op plaats vijf door een 2-3-zege bij het FSV Mainz van Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius. Middenmoters Union Berlin, met Sheraldo Becker in de basis, en SC Freiburg bleven in evenwicht (1-1).

