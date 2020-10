Borussia Dortmund heeft zaterdag in de Kohlenpott-derby tegen Schalke 04 een overtuigende 3-0-zege geboekt. Eerder op de dag won Bayern München met nog grotere cijfers (5-0) van Eintracht Frankfurt, mede door een hattrick van Robert Lewandowski. RB Leipzig pakte door een 2-1-overwinning op Hertha BSC de koppositie in de Bundesliga.

Halverwege stond het nog 0-0 bij Dortmund tegen Schalke 04, maar in de tweede helft werd het kwaliteitsverschil wel in doelpunten uitgedrukt. Manuel Akanji (55e minuut), Erling Haaland (61e minuut) en Mats Hummels (78e minuut) waren trefzeker in het Signal Iduna Park.

Door de zege heeft Dortmund twaalf punten uit vijf wedstrijden en daarmee bezet het de derde plaats in de Bundesliga. Het geplaagde Schalke 04 heeft nog altijd maar een punt en staat voorlaatste.

Bayern heeft ook twaalf punten, maar een beter doelsaldo dan Dortmund. De regerend landskampioen scoort zeer gemakkelijk en dat werd met de 5-0-overwinning op Frankfurt opnieuw aangetoond. Lewandowski maakte in de Allianz Arena zijn eerste twee treffers in de eerste helft. De Pool was trefzeker op aangeven van achtereenvolgens Kingsley Coman en Joshua Kimmich.

Na een uur voltooide Lewandowski zijn hattrick tegen het kansloze Frankfurt, waar Bas Dost de hele wedstrijd speelde. Ditmaal fungeerde Douglas Costa als aangever. Bayern nam daarna gas terug, maar liep via invallers Leroy Sané en Jamal Musiala in de slotfase nog uit naar een ruime overwinning.

Robert Lewandowski geeft aan hoe vaak hij gescoord heeft tegen Eintracht Frankfurt. (Foto: Pro Shots)

Leipzig vecht zich langs Hertha en terug aan kop

Leipzig behield de koppositie dankzij een zwaarbevochten 2-1-zege op Hertha BSC. 'Die Roten Bullen' kwamen in de achtste minuut al op voorsprong via Jhon Córdoba, maar Dayot Upamecano maakte drie minuten later alweer gelijk.

Deyovaisio Zeefuik speelde na rust een negatieve hoofdrol. De rechtsback viel aan het begin van de tweede helft in, maar kreeg binnen drie minuten twee keer geel, waardoor Hertha met een man minder kwam te staan. Leipzig profiteerde een kwartier voor tijd van de overtalsituatie.

Marcel Sabitzer benutte een strafschop en bezorgde daarmee Leipzig de drie punten en de koppositie. De voorsprong op Bayern en Dortmund bedraagt een punt.

Deyovaisio Zeefuik kreeg rood bij RB Leipzig tegen Hertha BSC. (Foto: Pro Shots)

Boëtius en St. Juste verliezen van Gladbach

Borussia Mönchengladbach meldde zich op plaats vijf door een 2-3-zege bij hekkensluiter FSV Mainz van Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius, die allebei negentig minuten speelden in de Opel Arena.

Lars Stindl, Jonas Hofmann (strafschop) en Matthias Ginter scoorden voor Gladbach en namens Mainz was de Fransman Jean-Philippe Mateta twee keer trefzeker.

Middenmoters Union Berlin, met Sheraldo Becker in de basis, en SC Freiburg bleven in evenwicht (1-1). Vincenzo Grifo scoorde voor Freiburg, waar Guus Til niet tot de wedstrijdselectie behoorde, en Robert Andrich was trefzeker voor Union Berlin.

